Pogačar še četrto leto zapored sezono končal na vrhu

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo še četrtič zapovrstjo koledarsko leto končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI, vrh nepretgroma zaseda že od 28. septembra 2021. Po najboljši sezoni v karieri ima na vrhu skoraj 5600 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem.

Potem ko je drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič sezoni 2019 in 2020 sklenil na vrhu lestvice UCI-ja, ga je od tedaj nasledil Pogačar, ki že rekordnih 171 tednov, od tega 161 zaporedoma zaseda prvo mesto lestvice.

Na njej ima po zadnji dirki svetovne serije po Guangxiju 11.655 točk, drugouvrščeni Belgijec Remco Evenepoel pa 6073. Tretje mesto pripada še enemu Belgijcu Jasperju Philipsenu (4790 točk).

Pogačar je letos prevladoval tako na večdnevnih kot enodnevnih dirkah, med drugim je postal svetovni prvak ter kot prvi kolesar po 26 letih v eni sezoni osvojil tako dirko po Italiji kot Franciji. Skupno je zbral 25 zmag in spisal eno najboljših sezon v zgodovini kolesarstva.

Prvič je na vrh lestvice UCI-ja za dva tedna skočil pred skoraj natanko štirimi leti, nato za slaba dva meseca še po drugi zmagi na Touru leta 2021, od 28. septembra 2021 pa nepretrgoma zaseda vrh lestvice.

Primož Roglič ima okoli 3500 točk. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Od Slovencev je drugi najboljši Roglič, ki je osmi s 3471 točkami. Med rojaki sta med najboljšo stoterico še Matej Mohorič, ki je po tretjem mestu na preizkušnji po Utsonomiyi pridobil osem mest in je sedaj 73., ter Jan Tratnik na 95. mestu.

Za seštevek držav so točke od Slovencev prispevali še Gal Glivar (353.), Matevž Govekar (487.), Jaka Primožič (524.) in Domen Novak (573.). Predvsem Govekar je po etapni zmagi in nekaj dobrih uvrstitvah na Kitajskem pridobil 147 mest.

V seštevku držav še naprej prepričljivo vodi Belgija s 24.499 točkami, sledi pa Slovenija s 17.941. Tretja je Španija (14.584), med prvo peterico sta še Francija in Danska.

V seštevku ekip je sezono daleč pred vsemi končal Pogačarjev UAE Team Emirates (36.809). Druga je bila ekipa Visma-Lease a Bike (20.385), tretja pa Soudal Quick-Step (17.845). Od slovenskih zasedb je med stoterico najboljših Adria Mobil na 81. mestu s 398 točkami. Ljubljana Gusto Santic je 108., Sava Kranj pa 128.

Lotte Kopecky je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila zlato kolajno v cestni preizkušnji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Na ženski lestvici bo prvič ob koncu leta na vrhu Belgijka Lotte Kopecky. Dvakratna svetovna prvakinja je zbrala 6389 točk, sledita pa ji Nizozemka Demi Vollering (5011) in Italijanka Elisa Longo Borghini (4799).

Od Slovenk je edina med najboljšo stoterico končala Urška Žigart, ki bo po najboljši sezoni v karieri ekipo Liv-AlUla-Jayco za prihodnji dve leti zamenjala z AG Insurance Soudal. Sedemindvajsetletnica je zbrala 498 točk, kar zadošča za 87. mesto.

Od Slovenk sledijo Eugenia Bujak na 188., Urša Pintar na 199., Nika Bobnar na 384. in Špela Kern na 429. mestu. Pintarjeva je po zadnji dirki po Guangxiju, na kateri je zasedla 12. mesto, napredovala za 37 mest.

V seštevku držav je še naprej prepričljivo na vrhu Nizozemska (14.856) pred Italijo (11.866), Slovenija je na 25. mestu s 1084 točkami.

Sezona 2025 v svetovni seriji se bo z dirko po Avstraliji za ženske začela 17. januarja, za moške pa štiri dni kasneje.