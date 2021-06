Dan, ko so bili vsi pogačarji in rogliči

Navijači z zastavo Tadeja Pogačarja. Kolesarska Dirka po Sloveniji. Lučine, 13. junij 2021. FOTO: Jure Eržen/Delo

Maraton Franja je ob jubileju postal poletna Planica

Kolesarji med vožnjo skozi center Ljubljane na malem maratonu Franja. FOTO: Matej Družnik/Delo

Če ne bi bilo koronavirusa, bi bila družinska Franja gotovo rekordna. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zmagujejo tudi nekdanji profesionalci

FOTO: Matej Družnik/Delo

Kdor ne kolesari, ni Sloven'c, bi lahko bila navijaška krilatica minulega konca tedna, v katerem sta prvič moči združila dirka po Sloveniji in maraton Franja. Plod sodelovanja je bil kolesarski praznik brez primere, katerega vrhunca sta bila zmagana generalki pred Tourom in nepozabno razpoloženje ob Franjinem jubileju.Prvi konec epidemije je lani v Sloveniji naznanil prelet vojaških letal, znanilci konca druge – upati je, da tudi zadnje – pa so bili kolesarji. Kaj je lahko boljši znak, da se približujemo nekdanji normalnosti, kot množična prireditev z okoli 4000 udeleženci in vrhunsko pripravljena dirka za profesionalce, ki je ob ceste privabila nešteto navijačev. Ti so Pogačarja v soboto spodbujali med spektakularno etapo s ciljem na Sveti Gori , včeraj še na trasi malega maratona Franja. Ob njej so ostali še dolgo po tem, ko se je profesionalna karavana odpeljala proti Novemu mestu, in z enakim navdušenjem spodbujali rekreativke in rekreativce vseh starosti. Na 40. maratonu Franja so vsi za hip doživeli občutek Tadeja Pogačarja in, ko se skozi špalir navijačev vzpenjata na alpske in pirenejske prelaze.Svojevrstna kolesarska Planica je poudarila moč sodelovanja, skupaj sta jo ustvarila ljubljanski Rog in novomeška Adria Mobil, največja slovenska kolesarska tekmeca. Na tako slogo je mogoče upati tudi, ko se bosta prava Pogačar in Roglič čez dva tedna v Franciji spet borila za rumeno majico.Ob progi malega kolesarskega maratona Franja se je zbrala Slovenija, v prvi vrsti zato, ker se je po istem krogu začela 5. etapa dirke po Sloveniji s Tadejem Pogačarjem v zeleni majici. Vendar navijači niso odšli domov, ko se je Pogačar s karavano odpeljal mimo, ostali so ob progi in pozdravljali vse udeležence Franje. Tem so šle kocine pokonci, tudi obrite na nogah. Takšnega vzdušja na Franji še ni bilo. Franja je poletna Planica! Jubilejni 40. maraton Franja se je sicer začel v soboto z Barjanko (83 km) , ki se je je letos udeležilo nekaj manj kot 400 kolesarjev. Ni še tekmovalna, prireditelji napovedujejo, da mogoče nekoč bo. Nam je všeč taka, kot je. Vendar če bomo nekoč dirkali po Barju, bomo vedeli, da je to nadgradnja tradicionalne Franje. Ta je iskala tržno nišo in jo našla tudi med kolesarji, ki si na kolo ne nalepijo tekmovalnega čipa, temveč hočejo dan preživeti na kolesu z najbližjimi. To je čar družinske Franje, tam se starši spoznajo z njo in otroci vstopijo v kolesarski svet. Če ne bi bilo koronavirusa, bi bila družinska Franja gotovo rekordna, tudi brez tega je bila najbolj množična prireditev letošnjega praznika – pedala je vrtelo več kot 1300 udeleženk in udeležencev, od najmlajših do babic in dedkov.Na jubilejnem 40. velikem maratonu Franja se je nadaljeval niz zmag tujcev. Po 156 kilometrih je ciljno črto v BTC prvi prevozil, nekdanji profesionalec, nizozemski prvak 2013 in nosilec pikčaste majice na Touru, ki je kariero končal leta 2016. Nizozemec z avstrijsko licenco, ki je imel v karieri veliko smole in težav s poškodbami, na Touru 2013 ga je med drugim podrl avtomobil francoske televizije, je v ciljnem šprintu premagal, še lani tekmovalca ljubljanske ekipe Gusto Santic.Med dekleti je progo najhitreje premagala Britanka, ki je za nekaj desetink prehitela. V malem maratonu je šprint dobil T, v zaključku je imel več moči od dvakratnega zmagovalcaŠtartni znak za začetek sta dala predsednik organizacijskega odborain ljubljanski župan, ki je podelil priznanja zaslužnim organizatorjem z direktorjem maratonana čelu ter pobudnikoma prireditveinPriznanja sta si prislužila tudi selektor reprezentancein Tadej Pogačar. Župan je v šali poskušal prepričati junaka Toura, naj nastopi in zmaga na maratonu, saj je dirko po Sloveniji, katere zadnja etapa se je začela nekaj minut pozneje, tako ali tako že dobil. Skupno je na prireditvi v dveh dneh sodelovalo več kot 4000 kolesarjev, kar ni rekordno, ampak glede na stanje v državi odlično, množice ob trasi pa ni bilo mogoče prešteti.