Pogačar na Sveti Gori šampion in gentleman

Četrta zmaga za morebitno pot v Tokio

Scenografija na Sveti Gori je bila vredna Gira ali Toura. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida



Mohorič zdrsnil z odra

Izjemen spektakel so danes pripravili tako prireditelji 27. dirke po Sloveniji kot kolesarji, ki so se na njej potegovali za zmago. V scenografiji, vredni Gira ali Toura, je na kraljevski 4. etapi zmago slavil, njegov moštveni kolega iz ekipe UAEpa je brez težav ubranil zeleno majico in bolj kot ne potrdil končno zmago na petdnevni dirki, ki se bo jutri končala s parado šampionov v Novem mestu.Pogačar je storil še nekaj več, pokazal je, da ni le šampion, temveč tudi gentleman. Velikani kolesarstva zmage prepuščajo drugim, ko se ponudi prava priložnost. In takšna je bila brez dvoma današnja. Ekipa UAE pod vodstvom športnega direktorjaje štiri dni neumorno delala za svojega kapetana, ki si je odločilno prednost pred tekmeci zagotovil že v 2. etapi na Celjskem gradu.Na Sveti gori je zmagovalec lanskega Toura postavil le piko svojemu prvemu zmagoslavju na dirki po Sloveniji, na kateri pri 22 letih nastopa že četrtič. Etapne zmage ni potreboval in v spektakularnem finišu, v katerem je imela ekipa UAE tako kot minule dni izrazito premoč, je pobudo prepustil Ulissiju, ki mu današnje zmagoslavje brez dvoma pomeni ogromno. Pozimi so mu odkrili srčno napako, zaradi katere je moral na dodatne preiskave, za nekaj mesecev je moral kolo pustiti ob strani. Giro, ki je tudi potekal po teh krajih, je bil njegova dirka vrnitve na veliko sceno, Slovenija pa prizorišče zmage, ki je potrdila, da se vrača na nekdanjo raven.Slovenija je brez dvoma ena njegovih najljubših dirk, to je bila že njegova četrta etapna zmaga pri nas, prišteje jim lahko še dve skupni zmagi, leta 2011 in predlani. »Izjemno rad dirkam tukaj, ta zmaga pa je prišla kot naročena, z njo bo selektorvedel, da sem resen kandidat za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu,« je 31-letni Italijan dejal na vrhu Svete Gore, na katero je vodil špalir navijačev.Ti so se kajpak nadejali Pogačarjeve zmage, vendar Pogi kljub rosnim letom dobro ve, kako se stvarem streže v karavani in znotraj ekip. Ekipa, ki mu je delala zavetrje v Sloveniji, bo imela enako delo, ko se bo čez dva tedna v Brestu začel Tour. In ni lepšega, kot delati za kapetana, ki zmaguje in obenem dopusti, da zmagujejo tudi njegovi prijatelji.»Razplet je v redu! Danes je bila izvrstna etapa za nas, to je res super izid. Forma je dobra, lahko smo ponosni, zvečer bomo proslavljali,« je v cilju dejal Pogačar, ki je moral za dvojno zmago ekipe UAE v šprintu za 2. meso premagati Italijana(Astana), ki se je izkazal tudi v 2. etapi. UAE pa ne bo slavila le dvojne etapne zmage, dvojna bo tudi končna zmaga zasedbe iz Združenih arabskih emiratov.Pred etapo je bil najbližji Pogačarjev zasledovalec(Bahrain Victorious), za katerega pa je bil ekstremno strm ciljni vzpon (2,5 km, povprečni naklon 13 odstotkov, najstrmejši odsek 30 odstotkov) prehud zalogaj. V etapi je zasedel 8. mesto, 1:19 za zmagovalcem, v skupnem seštevku pa je zdrsnil na 7. mesto (2:39). Zato pa si je uvrstitev na zmagovalnem odru jutri v Novem mestu prikolesaril Sobrero.Mohoriču sicer ostaja rdeča majica najboljšega v točkovanju etapnih uvrstitev. »To je bil danes moj maksimum. Boj za rdečo majico? Kdor bo v Novem mestu zmagal bo blizu. Mi bomo pripravili šprint Philu Bauhausu, da pridemo do druge etapne zmage,« je dejal Mohorič.Čaka nas torej še bržkone šprinterski zaključek – zadnja etapa se bo skupaj s 40. maratonom Franja začela v BTC – ene najbolj spektakularnih dirk po Sloveniji doslej, zaradi trase, brezhibne organizacije, izjemnega vzdušja ob cestah in kajpak zaradi izjemnega Tadeja Pogačarja. Domači izkupiček pa bo, kot kaže izjemen. Vse majice so ta čas slovenske, Pogačar nosi zeleno in modro (gorski cilji), Mogorič rdečo, belo najboljšega mladega kolesarja pa Kristijan Hočevar (Adria Mobil).