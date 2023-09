Dan za »preživele« sprinterje ali dan pred najhujšo »nevihto« na Vuelti

Danes bodo imeli sprinterji svoj dan, če jim veselja ne prepreči velika ubežniška skupina.

Karte so na mizi, upamo, in Američan slovenskega rodu Sepp Kuss bo presenetljivi zmagovalec 78. dirke po Španiji.

Etapa je od La Baneze do Iscara je dolga 177 kilometrov. Na papirju je ravna, na cesti pa vse prej kot to. In če dodamo še napovedano vetrovno vreme, bodo kolesarji v cilju spet »bentili«, da letošnja Vuelta »ni normalna«.

Mi to že trdimo od samega začetka. Take premoči ene ekipe, pač nismo vajeni. Ampak, zdržali bomo do konca, ker sta v igri za stopničke v Madridu, Slovenec in še en Slovenec. Če je tvoj dedek Slovenec, potem je precej Slovenca v tvoji krvi, kajne? Dedek Seppa Kussa je bil čistokrven Slovenec in Sepp je že bil na Triglavu.

Današnja 19. etapa vsebuje le 935 višinskih metrov. Kako je to sploh mogoče v Španiji, se sprašujete? Mogoče je, že mogoče, ker jutri jih čaka spet 4300 višincev!

Danes bomo gledali masovni pobeg ali pa gnetenje male skupinice ubežnikov, ki bo ujeta 30 km pred ciljem in potem bo zmagal Kaden Groves, ki se boji, da ga Remco ne sleče še iz zelene majice.

S spremljanjem v živo začnemo ob 16. uri.