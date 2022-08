Danes bo Roglič lovec na izgubljene sekunde

Gorska etapa z 3741 višinskimi metri, dolga je 153 kilometrov od Pola de Laviana do vrha klanca, ki je prvič na Vuelti Collau Fancuaya.

Osma etapa se začne praktično pod klancem 2. kategorije. Takoj od štarta jih čaka Alto de la Colladona, klanec dolg 6,4 kilometra, s povprečnim 7-odstotnim naklonom.

Naslednji klanec, ki je tudi 2. kategorije se začne že na 33. kilometru. In potem se zvrstijo trije klanci 3. kategorije. Ravnine na današnji etapi praktično ni, za konec pa sledi še vzpon na ciljni klanec 1. kategorije, ki se začne že 18,7 kilometra pred ciljem, uradna meritev pa je 10,7 kilometra pred ciljem. Klanec Collado Fancuaya je za kolesarje na Vuelti neznanka, povprečna strmina je 8-odstotna, zadnjih 700 metrov pa 11-odstotna.

Zaradi kratke etape bo šlo najbrž na vso moč od poka pištole do cilja. Če je prvi klanec že takoj po štartni črti, se bo zagotovo že takoj organizirala manjša skupina hribolazcev. Remco Evenepoel bo imel največ težav, ker ima v ekipi najmanj pravih hribolazcev, ki mu lahko pomagajo na taki etapi. Zanimiva bo taktika Ineosa, ki je še vedno v slabem položaju, ampak je moštvo sestavljeno skoraj iz samih odličnih klančarjev. Najbrž bo Carapaz tisti, ki bo prvi napadel, ker je predvčerajšnjim nepričakovano popustil prav na ciljnem vzponu. Vse izgubljene sekunde si želi čim prej nazaj.

Victor Langelotti (Team Burgos - BH's ) bo imel danes največ dela, če bo hotel obdržati pikčasto majico najboljšega hribolazca. FOTO: Ander Gillenea Afp

Tudi Roglič razmišlja tako, čeprav ima izkušenj na Vuelti ogromno in dobro ve koliko klancev je še do konca dirke. Eno je zagotovo, ne sme več izgubljati sekund, napade pa lahko preloži. Vendar Roglič je borec drugačne vrste in bo, če bo le imel noge, pokazal, kdo je kralj Vuelte.

8. etapa nima ravnine. FOTO: Graphic News/Delo

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri