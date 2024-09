Najstrmejši del zaključnega klanca današnje etape je 24-odstoten

Gorska 15. etapa je dolga od Infiesta do Cuitu Negra je dolga143 kilometrov. Na etapi so štirje kategorizirani klanci, dva sodita v 1. kategorijo, eden v 2., zadnji, ciljni vzpon pa v ekstra kategorijo.

Oba vzpona 1. kategorija sta na istem klancu, Alto de la Colladiella (7,8 km, 7,1 %) Med obema vzponoma je še klanec 3. kategorije Alto de Santo Emiliano (5,4 km, 5,6 %)

Največ se govori o zadnjem, ciljnem vzponu na Cuitu Negru. Zaključni klanec je dolg 19,5 kilometra. Prvih sedem kilometrov je precej položnih, nato pa se vzpon resnično začne.

Približno 7,5 kilometra pred ciljem kolesarje čaka odsek z naklonom 11 odstotkov, zadnja 2,5 kilometra pa sta še posebej zahtevna. Ta del se vzpenja z naklonom skoraj 13, tik pred ciljem pa doseže vrh pri 24-odstotkih.

Prvi in ​​edini zaključek etape Vuelte na Cuitu Negru sega v leto 2012. Pred tem je bila to kamnita in prašna cesta, ki so jo za to priložnost asfaltirali.

Danes je najbrž dan, ko bo Primož Roglič dokončno prevzel rdečo majico z ramen Bena O'Connorja. Zaključek današnje etape Benu ne ustreza tako kot Primožu.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri