Danes na Maratonu Franja predvsem družinski dan

Današnji dan na 43. Maratonu Franja BTC City, ki te dni poteka v Ljubljani in njeni okolici, je rezerviran predvsem za družinsko kolesarjenje.

Najprej bodo ob 8. uri na pot krenili udeleženci Barjanke, ki je dolga 77 kilometrov, poteka pa po vseh občinah krajinskega parka. Start je v Ljubljani na Kongresnem trgu in se zaključi v trgovskem središču BTC. Prijavljenih je več kot 500 kolesarjev, maraton pa bo potekal v zaprti kontrolirani vožnji in je netekmovalne narave. Čas udeležencem se ne meri, udeleženci maratona, mlajši od 16 let, pa morajo imeti spremstvo odrasle osebe. Pri Barjanki bo potekala mobilna cestna zapora, zadnji udeleženec pa naj bi na cilj prikolesaril ob 12.30.

Na drugi strani Ljubljane se bo popoldne začel družinsko šolski maraton, ki je namenjen družinam z otroki, šolski mladini ter kolesarjem začetnikom. Začne se ob 16. uri, pričakujejo pa vsaj 2000 kolesarjev. Nezahtevna proga je dolga 25 kilometrov, poteka pa ob popolni zapori cest, in sicer od BTC do Šentjakoba, čez Dragomelj in Pšato do Sela pri Ihanu, nazaj proti Domžalam, Šentjakobu in središču BTC. Startnine ni, kolesarji pa dobijo malico in kolajno na cilju.

Zadnji bodo svoje kolesarske sposobnosti preizkusili najmlajši kolesarji. Kolesarski izziv zanje se začne popoldne ob 16.30, namenjen pa je otrokom od tretjega do sedmega leta starosti. Proga, ki je dolga 1 kilometer, pa bo potekala po središču BTC City.