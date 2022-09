Dirka leta brez Rogliča s Pogačarjev v glavni vlogi

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Wollongong, v Avstraliji bo v nedeljo doseglo vrhunec z dirko elitnežev. Nastopilo bo šest Slovencev: Tadej Pogačar, Jan Polanc, Domen Novak, Jan Tratnik, Jaka Primožič in David Per.

Proga je krožna, dolga 266,9 kilometra s 4166 višinskih metrov. Vremenska napoved je dobra, vremenarji pravijo, da bo sončno in okoli 20 stopinj.

Moška ekipa bi na 89. svetovnem prvenstvu lahko nastopila z osmimi namesto šestimi kolesarji, vendar je Luka Mezgec poškodovan, poškodovan je tudi Primož Roglič,Matej Mohorič in Kristijan Koren pa nista v primerni formi.

Vse ostalo kot zmaga Tadeja Pogačarja bo poraz, so zapisali nekatere svetovne kolesarske revije. Strinjamo se tudi mi, vendar ne moremo mimo misli, ki razmišljajo o popolni slovenski reprezentanci. Letošnja proga je idealna za prav vse naše legionarje, vendar letos so poškodbe opravile svoje in zato upamo, da bo drugo leto na Škotskem elitna reprezentanca v popolni postavi.

Favorit številka dve, takoj za Pogačarjem je Belgijec Wout van Aert. Večina pa nas misli, da bo mladi Remco Evenepoel prva belgijska violina. Potem sledi kar nekaj favoritov. Med najbolj aktualnimi je vsekakor Eritrejec Biniam Girmay. Domačin, Avstralec Michael Matthews je tudi med najožjimi kandidati. Sledijo Mathieu van der Poel in Christope Laporte. Potem pa še cela falanga, tudi z Janom Tratnikom vmes. Zakaj pa ne bi spet zmagal najmlajši? Američan Magnus Sheffield.

Prvo in zadnje svetovno kolesarsko prvenstvo v Avstraliji je bilo leta 2010, ko je Norvežan Thor Hushovd oblekel mavrično majico, medtem ko je Michael Matthews osvojil zlato medaljo v kategoriji do 23 let pred Johnom Degenkolbom. Vendar tista dirka v Geelongu blizu Melbourna je bila precej ravninska.

Tadej Pogačar se je za cestno dirko dobro ogrel že na kronometru, kjer je osvojil 6. mesto. FOTO: William West Afp

Letošnja dirka je veliko bolj hribovita, gorska pravzaprav. Najtežji klanec je Mount Keira. Vendar vrh tega klanca je na 42 kilometru dirke, na 62. pa kolesarji pridejo v Wollongong, kjer jih čaka še 12 krogov po 16 kilometrov. V vsakem krogu morajo kolesarji čez klanec Moun Pleasant, ki je dog 1,1 kilometra s povprečnim 7,7-odstotnim naklonom. Na začetku klanec ni težak, proti vrhu pa izjemno. Ko bodo zadnjič, dvanajstič prevozili Mount Pleasant jim bo do cilja ostalo še 7 kilometrov.

Trasa v Avstraliji je namenjena rouleurjem. FOTO: UCI

Spremljati v živo začnemo ob 7. uri