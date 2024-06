Profesor Moho je podčrtal 9. in 18. etapo

V nadaljevanju preberite:

Skrbno načrtovanje je eden od ključev do uspeha v vseh življenjskih sferah, a vemo, da niti najbolj izpopolnjeni načrti včasih ne preživijo kaosa poklicne kolesarske dirke, na kateri lahko odloča nešteto dejavnikov. To je že ničkolikokrat na svoji koži občutil verjetno najbolj analitični član svetovne serije Matej Mohorič, ki velikih zmag ne dosega samo z močnimi nogami, temveč tudi z bistro glavo.

Vrhunska pripravljenost in oster intelekt sta mu prinesla naslova svetovnega prvaka med mladinci in mlajšimi člani v letih 2012 in 2013, ko je postal zrel profesionalec v dresu ekipe Bahrain Victorious, pa tudi tri etapne zmage na Touru in kot krono zmago na največji italijanski klasiki Milano–Sanremo leta 2022.