Če bi bil Slovenec, bi navijal na vzponih na San Leo in San Luco

Pred startom 111. dirke po Franciji bi stežka našli boljšega sogovornika, kot je Davide Cassani. Kot nekdanji profesionalec in selektor italijanske reprezentance o kolesarstvu ve domala vse, tudi zato je po letih premora spet postal strokovni komentator nacionalne televizije RAI na največjih dirkah. Še več pa Cassani ve o uvodnih etapah Toura, ki se bo prvič začel pri naših zahodnih sosedih. Tudi po njegovi zaslugi bodo potekale po cestah njegove rodne Emilije Romanje.

Začniva z Girom, ki ste ga, tako kot boste tudi Tour, strokovno komentirali za RAI. Kako ste videli Pogačarjevo prevlado in koliko moči je po vaši oceni porabil na poti do zmage?

Tadej je bil očitno premočan za vse tekmece, prave dirke za rožnato majico ni bilo. Mislim, da v lovu nanjo Pogačar ni porabil nič več energije, kot si je želel. Dirko je končal v zelo dobrem stanju, mislim, da je bila to zanj idealna priprava za prihajajoči Tour de France.

Za nameček je Pogačar poskrbel, da kljub prevladi Giro ni bil dolgočasen, kajne?

Nikakor ni bil dolgočasen Giro, etape so bile lepe, nabite s čustvi. Tadej je na koncu pobral malodane vse, vendar je bilo lepo spremljati njegove podvige, ki so nekaj posebnega.

Primož Roglič se že ogreva pred začetkom 111. Toura. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Ob tem so se vaše besede izkazale kot vizionarske. Lani ste že dolgo pred tem, ko je ekipa UAE najavila lov na rožnato-rumeni dvojček, v pogovoru za Delo dajali, da bi se lahko Pogačar na Tour najbolje pripravil z nastopom na Giru.

Za kolesarja Pogačarjevega kova je naravna pot, da se preizkusi na dveh največjih tritedenskih dirkah. Zato se je moral odreči nekaterim dirkam v prvem delu sezone, vendar je kljub temu zmagal na dirki Liège–Bastogne–Liège. Nato je dobil še Giro, zdaj je na vrsti Tour.

Je po vaši oceni prvi favorit, čeprav je nastop potrdil zmagovalec zadnjih dveh let Jonas Vingegaard?

Tadej je tisti, ki ga bodo morali tekmeci premagati, če bodo želeli zmagati. Težko ga bo premagati, saj ni zelo močan samo on, temveč ima okoli sebe tudi izjemno močno ekipo. Pogačar Tour začenja z najboljšim izhodiščem.

Davide Cassani se je v kolesarstvu preizkusil v številnih vlogah. FOTO: Alessio Marini/IPA/Reuters

A močnih tekmecev ne bo manjkalo. Kljub padcu treh članov velike četverice na dirki po Baskiji bodo na startu vsi. Začniva s Primožem Rogličem, ki jo je aprila odnesel brez zlomljenih kosti, kako ocenjujete njegove možnosti?

Roglič je v formi, dobro mu gre, vendar imam občutek, da je ta čas nekoliko počasnejši od Pogačarja. Vendar gre le za moj občutek. Roglič je celotno sezono podredil lovu na rumeno majico na Touru, zato pričakujem, da bo na pravi ravni, da se bo boril za vrh. Tudi on ima močno ekipo, pomočniki, kot sta Jai Hindley in Aleksander Vlasov, bodo dragoceni. Za zmago se bo moral Roglič v klanec otresti Pogačarja, kar ne bo enostavno.

Bi nas morale skrbeti težave, ki jih je imel pri branjenju rumene majice v zadnji etapi kriterija Dauphine?

Ne, pri teh letih se Primož zelo dobro pozna, vedel je, kaj mora storiti. Poleg tega je to ogrevalna dirka pred Tourom, na njej ni bilo potrebe, da bi bil že stoodstotno pripravljen. Ne nazadnje pa je na kriteriju Dauphine zmagal, torej mu je šlo zelo dobro. Takšni preizkusi, kakršnega je prestal v zadnji etapi, so lahko koristni.

Davide Cassani je eden od pobudnikov prvega starta Toura v Italiji. FOTO: Roberto Brancolini/IPA/Reuters

Preskočiva k Remcu Evenepoelu, ki je okreval po zlomu ključnice in lopatice ter je na generalki dobil kronometer, a pogorel v klanec. Se lahko na Touru vmeša v boj za rumeno majico?

V vožnji na čas je bil res močan in ne tako prepričljiv na vzponih, vendar se je treba zavedati, da je moral okrevati po kar hudi poškodbi. V gorskih etapah še ni bil na potrebni ravni, vendar je bilo odtlej dovolj časa, da se je izboljšal. Ta Tour bo zanj zelo pomemben. Vemo, da je na enodnevnih dirkah izjemno močan, na tritedenskih pa se razen na Vuelti 2022 še ni izkazal, kot si je želel. Dvakrat je nastopil na Giru in ga dvakrat predčasno končal, lani je imel tudi na Vuelti slab dan in je izpadel iz boja za vrh v skupnem seštevku. Zanima me, kako mu bo šlo. Gre za zelo nadarjenega kolesarja z močnim značajem, vendar je vprašanje, ali bo konkurenčen proti fenomenoma, kot sta Pogačar in Vingegaard.

Slednji je minuli teden potrdil, da bo nastopil na Touru, čeprav si je 4. aprila v Baskiji zlomil ključnico, več reber ter si prebil pljučno krilo. Lahko po tako zahtevnem okrevanju in kratkih pripravah tretjič zapored osvoji rumeno majico?

Pričakoval sem, da bo potrdil nastop, in pričakujem, da bo na dirko prišel močan. Morda ne bo v najboljši formi, ne bo stoodstoten, vendar se mu je kljub težavam očitno uspelo dobro pripraviti. Ta čas imamo dva kolesarja, ki odstopata od drugih, Pogačarja in Vingegaarda. Radoveden sem, kako se bosta udarila. Če je Jonas potrdil nastop, to pomeni, da ni slab.

Za kolesarja Pogačarjevega kova je naravna pot, da se preizkusi na dveh največjih tritedenskih dirkah. Zato se je moral odreči nekaterim dirkam v prvem delu sezone, vendar je kljub temu zmagal na dirki Liège–Bastogne–Liège. Nato je dobil še Giro, zdaj je na vrsti Tour.

Bi moral Pogačar takoj preizkusiti, kako Vingegaarda nesejo noge po tako dolgem dirkaškem premoru?

Mislim, da bi Pogačar moral to storiti, še posebej, ker mu to omogočajo uvodne etape. Prva je izjemno zahtevna, v drugi sta v zaključku vzpona na San Luco, že v četrti gre karavana čez Galibier. Glede na to, kako dobro je začel Giro, pričakujem, da bo tudi na Touru poskušal stvari čim prej postaviti na svoje mesto. Najbrž bo želel čim bolje izkoristiti svojo izjemno formo.

Tour bo v prvih dveh etapah potekal po vaši rodni pokrajini Emilija Romanja, pri čemer ste imeli prste vmes tudi vi. Kaj si lahko obetamo od prve etape od Firenc do Riminija s skoraj 4000 višinskimi metri?

Uvodne etape so vedno posebni izzivi, ker nekateri kolesarji še niso v dirkaškem ritmu, ta ponuja tudi zahtevna vzpona na Barbotto in San Leo, ki lahko poskrbita za selekcijo, čeprav sta razmeroma daleč od cilja. Če kateri od tekmecev ne bo imel najboljšega dneva, bi Pogačar to znal dobro izkoristiti.

Davide Cassani pričakuje, da bo Jonas Vingegaard na start Toura prišel dobro pripravljen. FOTO: Luca Ponti/IPA/Reuters

Ste sodelovali pri nastajanju trase, ste imeli v mislih pripravo najzahtevnejše uvodne etape v zgodovini Toura?

Pri sestavljanju trase sem francoskim prirediteljem pomagal z nasveti, saj gre za moje domače ceste, ki jih zelo dobro poznam. To bo po prerezu najtežja prva etapa Toura, vendar ne bo veliko odstopala od lanskega uvoda v Baskiji. Bo pa to že prava etapa za tiste, ki se bodo borili za vrh v skupnem seštevku. Pripravili smo jim nekaj pravih, dovolj dolgih in strmih klancev.

Kaj pa druga etapa od Pantanijevega Cesenatica do Bologne, kaj se lahko zgodi na vzponu na San Luco, na katerem je Roglič slavil že štiri zmage?

Ta etapa je namenjena »puncheurjem«, kot bi rekli Francozi, eksplozivnim kolesarjem, ki so hitri na kratkih vzponih. Vendar bi bil to lahko tudi slovenski dvoboj; ko je v vrhunski formi, takšni klanci zelo ustrezajo tudi Pogačarju. San Luco pa Roglič tako ali tako pozna izjemno dobro, saj je na njem dobil tri dirke po Emiliji in uvodno etapo Gira 2019. Vendar bo to tudi etapa, v kateri bi lahko zablestel Mathieu van der Poel.

Roglič je v formi, dobro mu gre, vendar imam občutek, da je ta čas nekoliko počasnejši od Pogačarja. Vendar gre le za moj občutek. Roglič je celotno sezono podredil lovu na rumeno majico na Touru, zato pričakujem, da bo na pravi ravni, da se bo boril za vrh.

Imate kakšen nasvet za slovenske navijače, kje bi bilo najbolje spremljati etapi v Emiliji Romanji?

Če bi bil slovenski navijač, bi si v prvi etapi izbral vzpon na San Leo, ki je zelo lep in še kaj zanimivega se lahko zgodi na njem. V drugi etapi je ključna točka vzpon na San Luco, na katerem pa ne bo lahko najti prostega mesta ob cesti. Vsekakor bo treba priti dovolj zgodaj.

Ne delujete le v kolesarstvu, ste tudi predsednik turistične zbornice Emilije Romanje. V italijanskih mestih in pokrajinah ste vložili veliko dela in denarja v start Toura. Je vse nared, bo turistični izplen takšen, kot ste ga želeli?

Napetost raste pred startom Toura, gre za zgodovinski trenutek, prvič ga bomo gostili skoraj na domačem pragu. Komaj čakamo, da se začne. Naložba se bo gotovo izplačala, vse namestitve vzdolž trase so bolj kot ne polne, veliko je povpraševanja. V Emiliji Romanji stavimo na velike dogodke. Smo ena od redkih italijanskih pokrajin, ki prireja dirke formule ena, motoGP, Ironman, zdaj še start Toura. To so dogodki, zaradi katerih smo vidni po vsem svetu. Turizem je ena od naših osrednjih gospodarskih panog in šport nam je pri tem v veliko pomoč.

Davide Cassani je petkratnemu zmagovalcu Toura Bernardu Hinaultu na lanskem druženju z novinarji podaril dres Emilije Romanje. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Če se vrneva k tekmovalnemu delu, Tour se bo začel v vaših krajih, odločitev o zmagovalcu pa bo padla v zadnjih treh dneh v hribih nad Azurno obalo, kajne?

Tako je, zadnje tri etape bodo izjemno zahtevne, ne samo sklepna vožnja na kronometer, temveč tudi preizkušnji pred tem, predvsem 19. etapa z vzponom na 2802 metrov visoki Bonette. To bo zelo zanimiv Tour zaradi trase in ker bomo spremljali pet zelo močnih ekip. Tu bo tudi Ineos s štirimi zelo zanimivimi kolesarji, Tomom Pidcockom, Carlosom Rodriguezom, Geraintom Thomasom in Eganom Bernalom. Pa Bora Hansgrohe z Rogličem, Vlasovom in Hindleyjem, Visma Lease a Bike z Vingegaardom in Matteom Jorgensonom ter Soudal Quick Step z Evenepoelom in Mikelom Lando. Ne smemo pa tudi pozabiti na Pogačarjev UAE z Adamom Yatesom in Joãom Almeido, ki ste prevladovala na dirki po Švici. Vsaj 12 kolesarjev se lahko bori za zmagovalni oder, vsaj štirje se lahko potegujejo za zmago. Zanimivo bo spremljati strategije ekip, ki imajo ne le izjemno močne kapetane, temveč tudi kolesarje, ki lahko napadejo iz ozadja.

Med ključne etape štejete tudi deveto, o kateri se veliko govori zaradi odsekov makadama v skupni dolžini 32 kilometrov?

Ključni bosta vožnja na čas in najtežje gorske etape. Etapa z makadamom bo zanimiva, zaradi počenih pnevmatik lahko povzroča težave, a mislim, da imajo favoriti za rumeno majico ob sebi dovolj močne ekipe, da jim bodo pomagale iz morebitnih težav. Te etape se nekateri bojijo, gotovo bo spektakularna, ne pričakujem pa, da bi odločilno vplivala na boj za rumeno majico. Mislim, da je prav, da je na trasi Toura tudi nekaj makadama.

Če bi bil slovenski navijač, bi si v prvi etapi izbral vzpon na San Leo, ki je zelo lep in še kaj zanimivega se lahko zgodi na njem. V drugi etapi je ključna točka vzpon na San Luco, na katerem pa ne bo lahko najti prostega mesta ob cesti. Vsekakor bo treba priti dovolj zgodaj.

Novost letošnjega Toura bo novo ime na dresu Primoža Rogliča in njegovih moštvenih kolegov. Kaj po vaši oceni prinaša vstop Red Bulla v kolesarstvo?

Bora Hansgrohe bo imela z novim lastnikom in sponzorjem proračun, s katerim bi lahko v nekaj letih postala najmočnejša ekipa na svetu. Po eni strani je dobro, da prihajajo tako močni podporniki, po drugi strani pa to lahko na neki način zaduši kolesarstvo. Vse je v denarju, če ga imaš veliko, lahko pokupiš veliko šampionov. Če na koncu vsi dirkajo za isto ekipo, gre za prevlado brez prave konkurence. Vesel sem, da Roglič letos ni več Vingegaardov moštveni kolega. Tako se lahko borita drug z drugim, in tudi zato bo letošnji Tour še bolj zanimiv. Upam, da bomo v kolesarstvu kljub vse večjim vložkom obdržali nekakšno ravnovesje, da bodo najboljši dirkali vsak za svojo ekipo in bomo lahko spremljali velike bitke na cestah.