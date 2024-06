Profili tras na letošnjem touru – najdaljša dolga 230 kilometrov

Od sobote, 29. junija, bodo številne oči javnosti uprte v enega največjih športnih dogodkov leta, kolesarsko dirko po Franciji.

Kolesarje bo skupno 21 etap vodilo od Firenc, kjer se bo jutri začela dirka, do Nice, v kateri se bo dirka 21. julija tudi končala. Najdaljša etapa, dolga 230 kilometrov, bo na sporedu 1. julija, in sicer bo kolesarje vodila od Piacenze do Torina.

Profili tras. INFOGRAFIKA: Delo

Toura se bo udeležilo pet slovenskih kolesarjev – Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Letošnji Tour de France bo že 111. zapovrstjo. INFOGRAFIKA: Delo

Letošnji Tour de France bo že 111. zapovrstjo. Prvo dirko so organizirali leta 1903. Nagradni sklad je letos vreden 2,3 milijona evrov, znesek bodo razdelili med 176 kolesarjev iz 22 ekip. Zmagovalec ene od najbolj prestižnih dirk na svetu bo prejel pol milijona evrov nagrade. Drugouvrščeni kolesar bo zaslužil 200.000 evrov, tretjeuvrščeni pa 100.000 evrov.