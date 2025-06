Zadnje dejanje v Novem mestu: Celotna etapa je bila kaotična

Končana je letošnja kolesarska dirka po Sloveniji. Norvežan Anders Johannessen (Uno-X Mobility) je zmagovalec 31. izvedbe dirke po Sloveniji. V zadnji etapi je na trasi od Litije do Novega mesta (124,1 km) v sprintu večje skupine slavil Portugalec Ivo Oliveira. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku je bil Jakob Omrzel, ki je v času vodilnega na koncu ohranil visoko četrto mesto.

Za 25-letnega Johannessena je bila to sploh prva zmaga v karieri, velik korak k njej pa je napravil v sobotni kraljevski etapi na Golte, ki jo je sklenil na tretjem mestu, a pred vsemi ostalimi kandidati za skupno slavje.

»Izjemno je, da sem dokončal delo, ki so ga fantje opravili včeraj. Ne vem, od kod moji ekipi toliko moči, da so zdržali in me popeljali do skupne zmage. Ves teden je bil izjemen, to je moja prva zmaga na poklicnih dirkah in gre resnično za zmago celotne ekipe,« je v izjavi za organizatorje dejal skupni zmagovalec.

Na Trško goro je bil ritem premočan za napad

Današnjo etapo je končal v večji skupini, ki se je v Novem mestu pomerila za zmago, potem ko je dober kilometer pred ciljem ujela zadnjega ubežnika Španca Juana Pedra Lopeza (Lidl-Trek). Najmočnejši na glavnem trgu je bil Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), brat dvojček Ruija Oliveire, ki je nesrečno ostal brez zmage v Rogaški Slatini po domnevno nevarnem sprintu. Za Iva je bila to šesta zmaga v karieri.

Jakob Omerzel v cilju v Novem mestu FOTO: Matej Družnik

»Niti malo ni bilo lahko. Celotna etapa je bila kaotična od samega starta, bilo je zelo naporno. Čeprav nisem preživel zadnjega vzpona, sem se na spustu vrnil. Felix (Grossschartner, op. STA) mi je pomagal, da smo ujeli Lopeza, potem pa sem poskusil z dolgim sprintom, saj sem vedel, da me bo tako težko ujeti. Pomembno je bilo, da smo bili v zadnjem ovinku na pravem mestu,« je za organizatorje dejal 28-letni Portugalec.

Spomnil se je tudi dogajanja v Rogaški Slatini in nesrečnega brata: »Vesel sem, prvo zmago je dosegel moj brat, sam sem dosegel drugo. Za nas je to izjemno, Felix je bil drugi v skupnem seštevku in dokazal, kako dober je. Res cenim, kaj je danes storil zame, zahvala gre tudi moji ekipi.«

Drugo mesto je danes v etapi pripadlo Italijanu Andrei Bagioliju (Lidl-Trek), tretje pa Fernandu Barcelu (Caja Rural-Seguros RGA). V prvi zasledovalni skupini je dirko končal tudi Omrzel (Bahrain-Victorious) na sedmem mestu, s čimer je ohranil visoko četrto mesto in se vpisal ob bok Tadeju Pogačarju.

Omrzel je postal prvi Slovenec po Kristjanu Hočevarju (2021) z belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači pentlji. V letih 2018 in 2019 je bil najboljši mladi kolesar Tadej Pogačar, ki je bil tedaj prav tako obakrat četrti v skupnem seštevku.

Ivo Emanuel Oliveira FOTO: Matej Družnik

Devetnajstletni slovenski kolesar, ki prihaja prav iz Novega mesta, je ponovil uspeh svojega slavnega rojaka, boril pa se je tudi za oder za zmagovalce na domačih cestah. Na Trško goro je bil ritem premočan za napad, je pa ves čas sledil in do vrha tako rekoč ujel vodilnega Johannessena, ki je bil najmočnejši.

»Zelo dober občutek je osvojiti belo majico, je bilo nekaj pričakovanega, a sem zelo ponosen na vse doseženo. Četrto mesto bi lahko rekli, da je tisto nesrečno mesto. Malce je zmanjkalo do odra za zmagovalce v seštevku, a se bomo naslednje leto vrnili še močnejši in startali ne samo na belo, temveč tudi na zeleno majico,« je za RTV Slovenija dejal Omrzel. Naslednji cilj za obetavnega slovenskega kolesarja je enotedenska mladinska dirka po Italiji, ki se začne 15. junija.

Pogajanja z Mednarodno kolesarsko zvezo

Pred Omrzelom so v skupnem seštevku končali le zmagovalec Johannessen, drugouvrščeni Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG), ki je zaostal 14 sekund, ter tretji Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) z 19 sekundami zaostanka. Omrzel je zaostal 35 sekund. V razvrstitvi po točkah je rdečo majico s četrtim mestom v današnji etapi oblekel Švicar Fabio Christen (Q36,5), modra majica najboljšega hribolazca pa je prav tako pripadla Švicarju.

Dirki po Sloveniji je potekla licenca za prirejanje dirk serije 2.Pro, tako da organizatorje v naslednjem obdobju čakajo pogajanja z Mednarodno kolesarsko zvezo za ohranitev ravni tekmovanja in tudi termina v juniju.