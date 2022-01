Dirka po ZAE uradno potrjena, Tadej Pogačar bo branil zmago

Organizatorji kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih so potrdili prvotno začrtane datume za izvedbo dirke. Ta bo med 20. in 26. februarjem, obenem pa so razkrili še traso četrte izdaje te dirke, odkar je bila sprejeta v koledar svetovne serije. Na njej bo sezono začel branilec skupne zmage slovenski as Tadej Pogačar. Preizkušnja se bo začela 20. februarja s šprintersko etapo. Prvi test za favorite bo v tretji etapi, ko bo na vrsti kratka vožnja na čas (9 km). Naslednji dan kolesarje čaka prva etapa z gorskim ciljem na Džebel Džajs, konec pa bo tokrat prav tako hribovito obarvan, saj bo zadnja sedma etapa vsebovala zaključni 10-kilometrski vzpon na Džabel Hafit.

Organizatorji so dolgo čakali z uradno predstavitvijo trase, na spletni strani pa pred dvema dnevoma razkrili, da bo preizkušnja nemoteno potekala tudi v času pandemije novega koronavirusa. Dirko sta doslej dobila dva slovenska kolesarja. Leta 2019 je ob premieri v svetovni seriji slavil Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki si je za začetek letošnje sezone omislil nastop na dveh manjših francoskih enodnevnih dirkah, in sicer klasiki Faun-Ardeche (26. 2.) ter klasiki Drome (27.), preden se bo odpravil na dirko proti soncu, Pariz - Nico (6. - 13. 3.).

Lani je dirko po ZAE dobil dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji Pogačar (UAE Team Emirates), ki je pred tem v letu 2020 zasedel drugo mesto za Britancem Adamom Yatesom. Letos ga bo sodeč po načrtu za sezono na njej izzval tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), sicer zmagovalec lanskega Gira in Toura 2019. Po podatkih Pro Cycling Stats bodo na dirki med drugimi nastopili tudi Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Rus Aleksandr Vlasov (UAE Team Emirates), Avstralec Jack Haig (Bahrain - Victorious), preizkušnja pa bo kot vselej tudi prvo pravo srečanje številnih odličnih šprinterjev.