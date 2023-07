Drugi teden Toura se začenja z etapo, posuto s petimi klanci

Kdor se ni spočil na včerajšnji prvi prosti ponedeljek, bo imel danes hude težave. Hribovska deseta etapa od Vulcanie v Saint-Ours-Les-Rochesu do Issoira je dolga 167 kilometrov in lahko bi rekli, da poteka po najzanimivejših cestah Centralnega masiva.

Pogled na profil trase desete etape razkrije, da danes ravnine praktično ni. Kolesarjem se bo nabralo 3151 višinskih metrov, spet pa je napovedana temperatura nad 30 stopinj Celzija. Vroče ne bo samo na zraku, predvsem bo zelo vroče v pelotonu.

Na trasi je pet kategoriziranih klancev, štirje so tretje in eden druge kategorijo, ter edini leteči cilj, ki jih čaka spet na klancu, na 60. kilometru med prvima dvema gorskima ciljema.

Start etape je v Vulcanii, 758 metrov nad morjem, prvi gorski cilj pa je že na sedmem kilometru dirke, Col de la Moréno na nadmorski višini 1065 metrov (4,8 km, 4,7 %), drugi gorski cilj je na 27. kilometru etape, Col de la Guery (1280 m n. v., 7,2 km, 5 %, 3. kat.).

Tretji gorski cilj je Col de la Croix Saint-Robert, dolg 6 kilometrov, s 6,3-odstotnim povprečnim naklonom, 1460 metri nadmorske višine in sodi v drugo kategorijo. Četrti gorski cilj je Côte de Saint-Victor-la-Rivière (1041 m n. v., 3 km, 5,9 %, 3. kat.), peti in zadnji pa Côte de la Chapelle-Marcousse (980 m n. v., 6,5 km, 5,6 %, 3. kat.). Toda na vrhu zadnjega gorskega cilja klanca še ni konec, kar je najhuje za kolesarje, ki jim klanci niso preveč ljubi. Do ciljne črte nato trasa vodi samo še navzdol.

Tour bo šestič gostoval v mestu Issoire, zadnjič je pred natanko 40 leti, ko je slavil domačin Pierre Le Bigaut.

Današnja etapa je skoraj idealna za pobeg večje skupine. Pravzaprav lahko pričakujemo, da se bo zopet organiziralo večje število kolesarjev, ki bodo v ospredju dirkali na svoji dirki, tekmeci za skupni seštevek pa bodo spet imeli svojo dirko, ki bo veliko bolj taktična.

Spremljanje v živo začnemo ob 13.30.