Dumoulin in Alaphilippe bolj presenetila kot Valter

Caleb Ewan je po 5. dobil tudi 7. etapo Gira. FOTO: Fabio Ferrari/AFP

Olimpijski vrtiljak

Martin Hvastija (desno) je bil pri mlajših članih Pogačarjev reprezentančni selektor. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Avstralecse je v 7. etapi Gira veselil že druge zmage v treh dneh, saj je bil najboljši šprinter tudi v 5. etapi. Uspehi le 167 cm visoke »žepne rakete« iz ekipe Lotto Soudal niso nič novega, zato pa je novost madžarski kolesar v rožnati majici vodilnega. Vendarni zašel na vrh, je prepričan»Valter je pravi kolesar, član izjemno močnega rodu, rojenega leta 1998. Vanj sodi tudi, zmagovalec dirke Tour de l'Avenir leta 2018. Leto kasneje je tudi madžarski up dobil eno od etap, kljub temu pa je stežka našel mesto v kateri od močnejših ekip. O tem smo se pogovarjali tudi z njegovim trenerjem in naposled so ga k sebi vzeli pri Groupami FDJ, kjer je očitno našel prostor zase,« je Hvastija, Pogačarjev reprezentančni selektor, ko je še dirkal med mlajšimi člani, povedal o malo znanem nosilcu rožnate majice.»Morda jo bo nosil še nekaj časa, kot sem razbral iz njegovih izjav, je skok na vrh na Giru skrbno načrtoval. Je hiter in vzdržljiv v klanec, tako da ga ne bo lahko sleči. Prej ali slej se bo to sicer zgodilo, kljub temu pa bi lahko končal v prvi deseterici v skupni razvrstitvi,« je nadaljeval nekdanji slovenski kolesarski profesionalec, ki pravi, da je preuranjeno govoriti o tem, da Giro, ki se ta konec tedna podaja v Apenine, postaja dvoboj med(Ineos) in(Deceuninck Quick Step).»Počakajmo na zadnji teden, ko bo bolj jasno, ali bo zdržal Bernalov načeti križ in ali je Evenepoel na svoji prvi tritedenski preizkušnji v karieri, za nameček po osemmesečni odsotnosti z dirk, nared za vrh,« je glavni neznanki pri favoritih izpostavil Hvastija, ki ga je v 6. etapi navdušil. Gorenjec iz ekipe Bahrain Victorious je nesebično, predvsem pa z izjemno močjo narekoval tempo med ubežniki, da je na koncu lahko zmagal njegov švicarski ekipni kolega»Mohorič to zna, žrtvovati se in svojo nalogo za ekipo opraviti, kot je treba. Glede na to, da je na koncu prednost pred zasledovalci znašala le 12 sekund, je bila to prava mojstrovina. Tudi Mäder je bil izjemen dober, za takšnega moštvenega kolega se ni težko žrtvovati,« je o dogajanju na Giru, ki v nedeljo, 23. t. m., prihaja v Slovenijo, še povedal Hvastija.Kolesarski svet pa se te dni ne ubada le z rožnato dirko, duhove sta burili dve novici. Da se po umiku zaradi težav z motivacijo, ki ga je napovedal januarja, v karavano vrača nizozemski sotekmovalecpri Jumbo Vismiter da se svetovni prvak(Deceuninck Quick Step) odpoveduje nastopu na olimpijskih igrah.»To pa sta presenečenji, Dumoulin za vrnitev išče osebni motiv, kar je običajno za kolesarje njegovega kova. Našel ga je v olimpijski vožnji na kronometer, katere trasa pa se mi zdi prezahtevna zanj. Po drugi strani je bil zame Alaphilippe eden od glavnih kandidatov za kolajno na olimpijski cestni dirki. Ne razumem njegove odločitve, ne vem, komu naj bi odstopil prostor v reprezentanci,« je pogovor končal Hvastija.Slovenska olimpijska reprezentanca? Selektorje še ni imenoval, jasno je, da bodo na cestni dirki 24. julija nastopili štirje Slovenci, 28. pa eden izmed njih še v vožnji na čas. Kot vse kaže, bo to Roglič.