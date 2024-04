Dvojna slovenska zmaga na mladinskem Roubaixu

Slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec mladinske različice enodnevne dirke Pariz–Roubaix. Za popolno slovensko slavje je na 111 km dolgi trasi med Lecellesom in Roubaixom z drugim mestom poskrbel Erazem Valjavec. Oba sta bila na dirki del mlade slovenske selekcije.

Mladi kolesarji so morali premagati 17 tlakovanih odsekov, med njimi tudi dva izmed treh najznamenitejših sektorjev, Mons-en-Pevele ter Carrefour de l'Arbre.

Jakob Omrzel (desno) in Erazem Valjavec sta se veselila dvojne zmage v Roubaixu. Foto Kzs

Najhitreje sta se z vsemi pastmi spopadla Omrzel in Valjavec, ki sta v ciljnem sprintu obračunala s preostalimi tekmeci iz manjše skupine kolesarjev. Omrzel je črto prečkal kot prvi, drugi je bil Valjavec, ki je bil lani tu šesti, tretji pa je bil Belgijec Axel Van Den Broek (ACROG-Tormans).

Na dirki je sicer sodelovalo 14 mednarodnih selekcij ter šest ekip z mladimi kolesarji, tudi nekaj razvojnih ekip svetovne serije. Del slovenske selekcije so bili ob Omrzelu in Valjavcu še Nejc Peterlin, Vid Murn, Bastian Petrič in Gašper Štajnar.

Omrzel, ki je 21. marca dopolnil 18 let, je tako dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na mladinski različici Roubaixa. Pred tem so Martin Otoničar leta 2012, Gašper Mulej 2006 in Simon Špilak 2004 vsi zasedli četrto mesto.

Mladinsko različico Roubaixa so v preteklosti dobili tudi zdajšnji as, kot so Geraint Thomas (2004), Jasper Stuyven (2010), Mads Pedersen (2013), Tom Pidcock (2017).

Bežal, nato še šprintal

»Občutki so fenomenalni, ne dojemam še, kaj sem dosegel oziroma kaj sva dosegla skupaj z Erazmom. Ko bom imel nekaj časa in se bom usedel, bom šele dojel, kaj se je zgodilo,« je povedal Omrzel, ki je bil ves dan v begu, 15 km pred ciljem pa ga je ujela četverica, v kateri je bil tudi Valjavec.

Slovenija je med mladinci pobrala vse na zloglasnih tkalovcih Roubaixa. Foto Kzs

»Selektor Nace Korošec nama je prišel povcedati, da sva edina dvojica iz iste ekipe v vodilni skupini in da bo vsaj eno mesto na stopničkah najino, nikakor pa nisva pričakovala, da bova prvi in drugi. Z glavo sva šla v zaključek, na velodrom sva prišla na drugi in tretji poziciji in sva izjemno opravila šprint. Ni bilo toliko pomembno, kdo je boljši šprinter, temveč komu je še kaj ostalo v nogah. Očitno je največ ostalo Erazmu in meni, pritisnila sva na pedala in v cilju dvignila roke,« je pot do svojega največjega uspeha orisal mladinec novomeške Adrie Mobil.

