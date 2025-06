Merckx dal izziv Pogačarju in Evenepoelu: Moja kariera ne bi bila popolna ...

Več kot pol stoletja, odkar je postavil svetovni rekord v vožnji na eno uro, je največji kolesar doslej Eddy Merckx izzval dva mlada šampiona, ki izstopata v današnjem kolesarstvu, Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela, naj se lotita enega najbolj prestižnih izzivov v tem športu.

V intervjuju za Le Soir ob svojem 80. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval v torek, je nekdanji belgijski šampion dejal, da njegova kariera ne bi bila popolna brez tega rekorda. Merckx ga je postavil oktobra 1972, ko je v eni uri prekolesaril 49,431 kilometra. Trenutni rekord drži Italijan Filippo Ganna, ki je leta 2022 na velodromu v Švici premagal razdaljo 56,782 km.

Od Merckxovega rekorda so nekateri zmagovalci dirke Tour de France in borci za skupne zmage na tritedenskih dirkah preizkusili v vožnji na uro, nazadnje Bradley Wiggins leta 2012, pred tem tudi Miguel Indurain in Jacques Anquetil.

»Konec leta 1972 sem bil utrujen, nisem bil v formi. Toda po treh tednih intenzivnih priprav v Italiji sem bil prerojen. Šli smo v Mehiko in postavili rekord. Sem pa zelo trpel na kolesu, še en teden sem komaj hodil,« se je spominjal Merckx.

Eddy Merckx je v torek dopolnil 80 let. FOTO: John Thys/AFP

Ne ve, komu bi pripisal več možnosti: »Pogačar je najboljši in najbolj raznovrsten. Toda Evenepoel ima neverjetno aerodinamiko. Lepo bi bilo, če bi se lotila tega izziva.«

Vprašanje, če bi bil Pogi pripravljen zagristi v tak projekt. »Nikdar ni nakazal, da bi ga zanimalo dirkanje na stezi«, je pred meseci zatrdil direktor ekipe UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin.

Pogačar in Evenepoel sta zaznamovala kriterij po Dofineji in se zdaj pripravljata na vrhunec sezone, Tour de France, ki se začne 5. julija v Lillu.