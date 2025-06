Pogačar zmaguje kot na izletu in lovi 80-letnega Merckxa

V nadaljevanju preberite:

Vse najboljše, Eddy Merckx! Kolesarski svet se že priklanja legendarnemu Belgijcu, najboljšemu kolesarju vseh časov, ki bo jutri dopolnil 80 let. Hkrati pa se poznavalci tega športa sprašujejo, ali je Tadej Pogačar tisti, ki ga bo prej ali slej presegel na večnih lestvicah. To vprašanje ni od včeraj, je pa še bolj aktualno postalo, potem ko je deklasiral konkurenco na dirki po Dofineji in se izpostavil kot nesporni favorit za zmago na 112. dirki po Franciji, ki se bo 5. julija začela v Lillu.