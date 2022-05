Ekvadorcu vsega dovolj, želel je obleči rožnato majico

Britanec Simon Yates je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Italiji od Santene do Torina (147 km) s številnimi krajšimi vzponi. Vodstvo v skupnem seštevku dirke pa je prevzel Ekvadorec Richard Carapaz. Yates je do zmage prišel s solonapadom na zadnjih petih kilometrih, ko se je odločil za izskok v vodilni skupini štirih kolesarjev. Drugo mesto je osvojil Novozelandec Jay Hindley, pred Carapazom in Italijanom Vicenzom Nibalijem. Vsi trije so zaostali 15 sekund.

Zelo prepričljiv je bil tudi Carapaz, ki pa se je očitno odločil, da bo za danes dovolj, če obleče rožnato majico vodilnega kolesarja na dirki. To je imel nazadnje v lasti Španec Juan Pedro Lopez, ki se je sicer dobro boril, za zmagovalcem pa danes zaostal skoraj štiri minute in pol. Carapaz ima v skupnem seštevku sedem sekund naskoka pred Hindleyjem in 30 pred Portugalcem Joaom Almeido.