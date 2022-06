Etapa in rumena majica Alexisu Vuillermozu, Primož Roglič v času zmagovalca

Francoz Alexis Vuillermoz je zmagovalec druge etape kolesarskega kriterija Dauphine od Saint-Peraya do Brives-Charensaca (169,8 km). S tem je 34-letnik prevzel tudi rumeno majico vodilnega, potem ko ekipi Jumbo Visma v zadnjem delu trase ni uspelo uloviti skupine petih ubežnikov. Slovenski as Primož Roglič je ciljno črto prevozil v času zmagovalca na 34. mestu.

Etapa je od začetka potekala po ustaljeni praksi. Manjša skupina za končno zmago nenevarnih kolesarjev je pobegnila glavnini in si nabrala prednost štirih minut in pol. V ozadju pa je predvsem ekipa Jumbo Visma, zbrana okoli Belgijca Wouta Van Aerta in Rogliča, narekovala ritem in lovila pet ubežnikov.

Primož Roglič je ciljno črto prevozil v času zmagovalca. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Vseeno pa so ti po zadnjem krajšem vzponu na spustu zadržali dovolj naskoka, da so med seboj obračunali za etapno zmago. Najmočnejši je bil po dolgem šprintu Vuillermoz (TotalEnergies) in proslavil deveto zmago v karieri. Ubežniki so obdržali vsega pet sekund naskoka pred glavnino, ki jo je skozi cilj kot šesti popeljal zmagovalec nedeljske prve etape Van Aert.

Roglič je bil v etapi 34. in končal v času glavnine. V skupnem seštevku ima na 31. mestu 15 sekund zaostanka za vodilnim, a etape za Kisovčana še prihajajo. Vuillermoz ima tri sekunde naskoka pred danes drugouvrščenim Norvežanom Andersom Skaarsethom (Uno-X Pro). Še sekundo več zaostaja domačin Olivier Le Gac (Groupama-FDJ).

V torek bo na sporedu tretja etapa, prva z gorskim ciljem. Kolesarje čaka 169 km dolga trasa med Saint-Paulienom in Chastreix-Sancyjem. Zadnji vzpon bo dolg 6,2 km s povprečnim naklonom 5,6 %.