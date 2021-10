Evropski prvak tudi v severnem peklu skozi vrata raja

Prvič po 20 letih dirkali v blatu

Compiegne–Roubaix (257,7 km): 1. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain Victorious) 6:01:57

2. Florian Vermeersch (Bel/Lotto Soudal) isti čas

3. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix)

4. Gianni Moscon (Ita/Ineos Grenadiers) + 0:44

5. Yves Lampaert (Bel/Deceuninck-Quick-Step) 1:16

6. Christophe Laporte (Fra/Cofidis) isti čas

7. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

8. Tom Van Asbroeck (Bel/Israel Start-Up Nation)

9. Guillaume Boivin (Kan/Israel Start-Up Nation)

10. Heinrich Haussler (Avs/Bahrain Victorious)

...



- odstop:

Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

Evropski prvak(Bahrain Victorious) je v vremenskem kaosu ugnal Belgijca(Lotto Soudal) in Nizozemca(Alpecin-Fenix). Edini slovenski predstavnikse po predrti zračnici sredi preizkušnje ni več priključil najboljšim. Colbrelli je Italiji priboril prvi uspeh na granitnih kockah »severnega pekla« Francije poleta 1999. Glede na dogajanje na zahtevni trasi s 30 tlakovanimi odseki pa je nekoliko presenetljivo zabeležil 34. zmago v karieri. Nesrečo pa lahko objokuje predvsem njegov rojak(Ineos Grenadiers).Imel je več kot minuto naskoka, nato pa je predrl zračnico in kasneje še padel. Na koncu najboljši trije so ga ujeli štiri sektorje granitnih kock pred koncem in ga pustili za seboj ter obračunali za zmago. Največ moči je za finiš na velodromu privarčeval evropski prvak, ki je ugnal Vermeerscha in Van der Poela. Oba sta kot debitanta prvič po Belgijculeta 2002 ob prvem nastopu zasedla mesto na odru za zmagovalce.Glavne nagrade pa so pripadle Colbrelliju. Ta si je zagotovil granitno kocko, ki jo prejme zmagovalec, ter ploščico z imenom in priimkom v skupnih prhah v garderobah slovitega betonskega velodroma v Roubaixu. Po kaotični dirki v deževnih in blatnih razmerah (vladale so prvič po 20 letih) bo prha za zmagovalca še posebej sladka.»To je neverjetno. To je moja prva zmaga na tej dirki. Nimam besed. Sem zelo vesel, to je bila legendarna dirka z dežjem, blatom in napadi na Arenbergu (eden najtežjih sektorjev granitnih kock, op. a.) 90 km pred ciljem,« je dogajanje povzel 31-letni Italijan iz Desenzana del Garde, ki leži na obali Gardskega jezera. V izjemni sezoni, v kateri je zabeležil deveto zmago, je imel dovolj moči še za sprint, v katerem je ugnal nekoliko favoriziranega Van der Poela.»Sledil sem mu v zaključku, opravil super sprint in zelo sem vesel te zmage. Tudi Vermeersch je hitro začel sprint 200 m do konca in dobro opravil nalogo. Mislim, da sem ga ujel 25 m pred ciljem z zadnjimi močmi. Bil sem na meji. Uresničil sem sanje, ta spomenik in dirka po Flandriji mi pomenita največ,« je po dirki organizatorjem razlagal italijanski in evropski prvak ter zdaj tudi zmagovalec enega od petih spomenikov kolesarstva.Mohorič, sicer Colbrellijev moštveni kolega, se je v glavnini zelo dobro peljal na prvih odsekih z granitnimi kockami, nekje na polovici pa je na enem od teh predrl zračnico, zaostal, po pospešku van der Poela in ostalih pa se ni več priključil najboljšim in na koncu odstopil. »Severni pekel« je bil na sporedu po 903 dneh, potem ko je leta 2020 preizkušnja odpadla zaradi novega koronavirusa, letošnjo 118. izdajo pa so zaradi istega razloga prestavili z aprila na oktober.Četrti kolesarski spomenik sezone je tako za kolesarji, v preostanku leta 2021 bo na vrsti le še eden, dirka po Lombardiji prihajajočo soboto. Med glavnimi favoriti bosta ob svetovnem prvaku, Francozu, tudi dva Slovenca,in