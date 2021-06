Francija bo spet slovenska

Več o tem boste izvedeli, če boste v roke prijeli posebno prilogo Tour 2021, ki jo bomo Delu in Slovenskim novicam priložili v četrtek, 24. junija.

Slavil jo ječeprav je do predzadnjega dneva rumeno majico vodilnega nosil. Preobrat v vožnji na čas v 20. etapi na La Planche des Belles Filles se je zapisal v anale in tudi razdvojil slovenske navijače, ki z nestrpnostjo že pričakujejo vrhunec sezone 2021.V soboto, 26. t. m., se bo v Brestu začela 108. dirka po Franciji, ki se bo 18. julija končala v Parizu. Pričakovati je, da bo na nogah spet vsa Slovenija, saj so napovedi jasne. Glavna favorita za zmago sta spet slovenska zvezdnika, ki sta se letos drugače lotila priprav kot lani. Pogačar je pripravljenost preveril na Dirki po Sloveniji, na kateri je slavil prepričljivo zmago, Roglič pa ni dirkal že od aprila in na višinskih pripravah dvigal formo pred potjo v Francijo. Kdo ve, morda mu bo drugačen pristop prinesel zmago, ki se mu je septembra lani izmuznila tik pred zdajci.Na 48 straneh bomo predstavili pot obeh slovenskih asov na svetovni vrh in na letošnjo Dirko po Franciji. Spregovorila sta tudi njuna sopotnika na kolesarski poti Andrej Hauptman in Primož Čerin. Spoznali boste tudi Mateja Mohoriča in Luko Mezgeca, ki ju prav tako čaka tritedenski maraton po francoskih cestah. Veliko boste izvedeli o kolesih, na katerih bodo Slovenci in njihovi tekmeci jezdili čez Alpe in Pireneje, pa tudi o naših rojakih, ki se skrivajo v zakulisju največjih ekip na svetu.Tistim, ki vas bo pot odnesla ob traso kolesarskega spektakla, bomo razkrili znamenitosti in dobrote, ki vas čakajo ob njej. Navijačem, ki boste pesti stiskali pred malimi zasloni, pa bomo razumevanje dogajanja v pelotonu olajšali s kolesarskim slovarjem. Bo zmagal Pogačar ali Roglič? Odgovor bodo dale francoske ceste, najbolj pomembno pa je, da bodo, kot kaže, spet slovenske.