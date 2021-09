Francoz je pokvaril belgijsko zabavo, Mohorič najhitrejši Slovenec

Francoski kolesar Julian Alaphilippe je ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki. To mu je uspelo v belgijski Flandriji po 268,3 km dolgi razgibani trasi od Antwerpna do Leuvna, ugnal pa je na koncu drugega Nizozemca Dylana van Baarleja in tretjega Danca Michaela Valgrena. Najboljši Slovenec je bil Matej Mohorič na 14. mestu.



Mohorič je bil dolgo časa v vodilni skupini, a v predzadnjem krogu v okolici Leuvna ni mogel več slediti ritmu najboljših. V cilju je zaostal za natanko štiri minute. Preostali Slovenci so po hitri in kaotični dirki v zadnji tretjini trase ostali brez boja za najvišja mesta. Med njimi je najvišje posegel Jan Polanc, ki je kot drugi najboljši Slovenec 18. (+5:25). Luka Mezgec je bil 30. (+6:27), Tadej Pogačar 37. (+6:27), Primož Roglič pa 48. (+6:31). Jan Tratnik, David Per in Domen Novak so odstopili.



Alaphilippe je svetovni prvak postal že v Imoli lani. Postal je sedmi kolesar s tem dosežkom, nazadnje pa se je pod takšen uspeh podpisal Slovak Peter Sagan, ko je trikrat slavil med letoma 2015 in 2017. Letošnja dirka se je proti pričakovanjem razživela zelo hitro. Že globoko v prvi polovici dirke so si sledili napadi, še preden je glavnina začela loviti nekaj nenevarnih ubežnikov. Dejavna sta bila na začetku tudi Tratnik in Roglič, predvsem prvi se je dvakrat znašel v nevarnem begu.



Odločitev o dobitnikih kolajn je vendarle padla v zadnjih 50 km. Branilec naslova je bil še naprej neustavljiv, z napadom na Wijnpersu pa je strl tudi odpor Mohoriča, ki ni mogel več do najboljših. Tudi prvi favorit, domačin Wout Van Aert, ni mogel slediti napadu.



Naslednje svetovno prvenstvo bo v avstralskem Wollongongu prihodnje leto.

Izidi cestne dirke na SP, Antwerpen-Leuven (268,3 km): 1. Julian Alaphilippe (Francija) 5:56:34

2. Dylan van Baarle (Nizozemska) + 0:32

3. Michael Valgren (Danska) isti čas

4. Jasper Stuyven (Belgija)

5. Neilson Powless (ZDA)

6. Tom Pidcock (Velika Britanija) 0:49

7. Zdenek Štybar (Češka) 1:06

8. Mathieu van der Poel (Nizozemska) 1:18

9. Florian Senechal (Francija) isti čas

10. Sonny Colbrelli (Italija)

14. Matej Mohorič (Slovenija) 4:00

18. Jan Polanc (Slovenija) 5:25

30. Luka Mezgec (Slovenija) 6:27

37. Tadej Pogačar (Slovenija) isti čas

48. Primož Roglič (Slovenija) 6:31



Odstop: Jan Tratnik, David Per, Domen Novak (vsi Slovenija)

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: