Franja pričakuje tudi Tadeja Pogačarja

Direktor Gorazd Penko je moral s sodelavci zaradi del v Šmartnem nekoliko spremeniti traso maratona. FOTO: Leon Vidic/Delo

Skupaj z dirko po Sloveniji

40. bodo priredili maraton Franja, ki je na pobudo Zvoneta Zanoškarja, Toneta Fornezzija Tofa in Ivana Winklerja krstno izvedno doživel 22. julija 1982

Tadej Pogačar je nazadnje v sklopu maratona Franje nastopil in zmagal na DP v vožnji na čas leta 2019. Petkovega kronometra na Franji že drugo leto zapored ne bo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji so dočakali odločitev o svoji največji prireditvi v Sloveniji. Jubilejni 40. maraton Franja ostaja na koledarju, kot je bilo predvideno. Epidemiološke razmere dopuščajo, da se bodo v soboto, 12., in nedeljo, 13. junija, kolesa zavrtela na petih preizkušnjah.»Imeli smo sestanek ožjega organizacijskega odbora in se odločili, da gremo naprej, ker se pri nas sproščajo ukrepi in ker v Italiji že potekajo množični maratoni, ki so na nižji ravni kot Franja. Pri organizaciji se bomo držali vseh ukrepov, ki jih je treba upoštevati,« je o zeleni luči za maraton, ki ga KD Rog prireja v sodelovanju z BTC Cityjem in Mestno občino Ljubljana, povedal direktor»Ne glede na to, na katero preizkušnjo boste šli, boste morali ob prihodu na štartni prostor, v katerem boste morali nositi maske in stati na zadostni razdalji, morali imeti negativni PCR test, ki ne bo starejši kot 72 ur, hitri test, ki ne bo starejši kot 24 ur, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o prebolelosti covida-19. Hitre teste bo mogoče opraviti pred štartom, o tem se bomo posvetovali še z NIJZ, vendar se najmlajšim udeležencem bržkone ne bo treba testirati,« je nadaljeval Penko.Dodal je, da številčnih omejitev, kakršne so veljale lani, ko so maraton s po 500 udeleženci na preizkušnjo priredili prvi septembrski konec tedna (tudi letos so imeli rezervni termin 3. in 4. septembra), letos ne predvidevajo. »Ne bomo omejevali udeležbe, če je omogočena polovična zasedenost sedežev na štadionih in bi lahko tekme Olimpije ali Maribora obiskalo več kot 4000 gledalcev, ne vem, zakaj bi imeli omejitev na takšni prireditvi, na kateri so udeleženci skupaj le nekaj minut,« je epidemiološki del Franje orisal Penko.Je pa nekaj sprememb tudi na kolesarskem delu, ki ga sestavljajo sobotne prireditve na Kongresnem trgu – barjanka (83 km, štart 8.00), družinski maraton (25 km, 9.00) in otroški kolesarski izziv (1,2 km, 10.00) – in nedeljski v BTC – mali (97 km, 10.40) in veliki maraton Franja (157 km, 9.15).»Štart velikega maratona smo zamaknili zaradi prenosa dirke po Sloveniji na Eurosportu. Jubilej Franje bomo počastili s tem, da bo zadnja etapa naše največje profesionalne dirke potekala po trasi male Franje. Štart 5. etape bo med štartoma naših maratonov, ob 10.15. Zelo živahno bo ta dan v Gorenji vasi, kjer se bodo združile vse tri preizkušnje. Najprej bo mimo pribrzela karavana dirke po Sloveniji, okoli 20 minut za njo najhitrejši na veliki Franji, nato še najhitrejši na malem maratonu,« je Penko predstavil časovnico kolesarskega praznika, ki se ga bo v boju za zmago na dirki po Sloveniji najverjetneje udeležil tudi zmagovalec TouraPotekal bo po malenkost spremenjeni trasi, iz katere sta zaradi del na cesti v Šmartnem izpadla Tacen in Obvozna cesta. »Pri ribogojnici v Povodju bomo zavili levo ter se čez makadamski odsek odpeljali v Gameljne, nadaljevali pot na Črnuški most, zavili proti Ježici in se vrnili na klasično traso,« je začasno spremembo predstavil Penko.Prireditelji tokrat kajpak ne pričakujejo rekordov in ta čas težko ocenijo, kakšna bo udeležba. Do včeraj se je na vse prireditve prijavilo okoli 2000 kolesarjev, veliko pa jih je čakalo in dočakalo potrditev, da Franja tudi letos bo.