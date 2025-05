Giro 2025, zadnja etapa: v središču Vatikan in Rim

Giro 2025, 21. etapa

Giro 2025, 21. etapa: Vatikan–Rim (141 km): Po sobotni etapi se bo karavana spustila v Torino, od tam pa z letalom ali hitrim vlakom v Rim na 780 kilometrov dolg transfer. Zadnja etapa je tradicionalno slavnostna, vendar so se v zadnjih letih pojavljala vprašanja o okoljskem vplivu tako dolgega prevoza za zaključek dirke. Zmagovalec Gira d'Italia 2025 bo znova okronan v senci Koloseja in rimskih ruševin, sprinterji pa bodo imeli še zadnjo priložnost za etapno zmago v italijanski prestolnici. Etapa bo podobna tistim iz zadnjih let: sprva bo na vrsti pot proti Tirenskemu morju do Lida di Ostia, nato pa bo kolesarje čakalo osem 9,5 kilometra dolgih krogov po večnem mestu. PREGLED VSEH ETAP