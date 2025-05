Prva etapa: Giro 2025 odpira šov v Albaniji

Giro 2025, 1. etapa, profil (9. maj)

1. etapa: Drač–Tirana (164 km): Giro 2025 se bo začel z razgibano 164 kilometrov dolgo etapo v Draču, ki bo preizkusila pripravljenost in ambicije sprinterjev. Prvi dan dirkanja v Albaniji se bo začel v obalnem mestu Drač, nato pa bo trasa vodila čez razgiban teren proti notranjosti do Tirane. Po prečkanju prelaza Gracen bodo dvakrat odpeljali 22,2 kilometra dolg krog, z vzponom na Surrel, kjer nakloni segajo v dvomestne številke. Drugi vzpon na Surrel bo sprožil napade za zaključnih 12 kilometrov dirke do cilja v središču Tirane. PREGLED VSEH ETAP