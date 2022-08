Grozovit padec na dirki okoli Burgosa

Današnji etapi dveh največjih kolesarskih dirk, ki trenutno potekata, dirke po Poljski in dirke okoli Burgosa, sta bili v znamenju padcev. Kolesarji na Poljskem so se zapletli v padec 800 metrov pred ciljem, še bolj grozovita pa je bila nesreča v Španiji, kjer je kar nekaj tekmovalcev končalo s težjimi poškodbami. Najhuje naj bi jo skupila Italijan Davide Ballerini in Španec David Gonzalez, ki sta morala poiskati pomoč v bolnišnici, njune poškodbe pa zaenkrat niso znane.

Padec v sprintu navzdol je pri hitrosti več kot 60 kilometrov na uro zakrivil sprinterski vlak Jumbo-Visme. David Dekker je izgubil oblast nad kolesom in padel, za njim pa se mu kolesarji niso mogli izogniti, mnogi so trčili v kovinske ograde ob cesti. Po etapi so se spet pojavile pritožbe nad organizatorji, ki naj kolesarjem ne bi zagotavljali primerne varnosti.

Na vrhu Kolumbijec Buitrago

Pred Dekkerjem sta v času padca vozila le moštvena kolega Timo Roosen in Eduardo Affini, še en član nizozemske ekipe, ki je zabeležila trojni etapni uspeh, Chris Harper se je padcu izognil, vsi drugi pa se niso mogli potegovati za zmago.

Po dveh etapah sicer vodi Kolumbijec Santiago Buitrago, tekmovalec Bahrain-Victoriousa, njegov moštveni kolega Matevž Govekar, po letih in stažu najmlajši slovenski kolesar v ekipah najvišje ravni, je z zaostankom sedmih minut in 44 sekund točno na 100. mestu.