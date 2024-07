Kraljevski priklon dobrega starega Tadeja Pogačarja

V nadaljevanju preberite:

Bo 2.802 metra nadmorske višine na prelazu Bonette zlomilo Tadeja Pogačarja? To je bilo zadnje upanje njegovih tekmecev v boju za rumeno majico na 111. dirki po Franciji. Odgovor na njihovo vprašanje pa je bil nikalen, 19. etapa ni načela, kaj šele zlomila Pogačarja, ki je poletel do še ene izjemne zmage na Isoli 2000. Z belo zastavo sta pomahala Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, ki bosta morala, čeprav sta na vrsti še dve zahtevni preizkušnji, na poti do cilja v Nici spremljati zmagovito parado svetovne številke ena.