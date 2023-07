Na papirju ravninska, na cesti pa zahrbtna 11. etapa

Ravninska 11. etapa od Clermont-Ferranda do Moulinsa je dolga 179,8 kilometra. V prvem delu, kjer sta tudi dva gorska cilja, oba 4. kategorije, prvi je Cote de Chaptuzat (1,9 km, 5 %), drugi je Cote de Mercurol (2,9 km, 4,9 %). Tretji in zadnji gorski cilj je Cote de la Croix Blanche (1,6 km, 5,4 %) na 118-kilometru in prav tako sodi v 4. kategorijo. Edini leteči cilj je na 70- kilometru.

Zadnji gorski cilj je tako oddaljen od cilja, da tudi, če kak sprinter odpade od glavnine, bo imel dovolj časa za vrnitev in pripravo za končni obračun, zadnjih 1300 je metrov povsem ravnih.

Na papirju je etapa videti namenjena sprinterjem, mogoče celo četrti zmagi Jasperja Philipsena (Alpecin Deceuninck) na letošnjem Touru, to bi ga uvrstilo med največje etapne zmagovalce rumene pentlje.

Sprinterske ekipe ne bodo dovolile ubežnikom priti pred njimi v cilj. Moštva, ki v svojih vrstah nimajo sprinterskih asov, niti kolesarja, ki bi se boril za končni seštevek, pa bodo naredila vse, da bo beg uspel priti do cilja pred glavnino. Kateri kolesarji bodo močnejši, je tudi odvisno od počitka, ki je sledil po včerajšnji pošastni etapi. Večina kolesarjev bo imela danes zelo težke noge. Kolesarji ne marajo predvidljivih etap. Današnja je na papirju že taka, vendar na cesti zna biti zelo zahrbtna, ne samo do sprinterjev, ampak tudi do kolesarjev, ki tekmujejo za skupni seštevek.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30