Hud padec Mateja Mohoriča, ki je bil vseskozi pri zavesti

Mohorič je bil vseskozi pri zavesti



Najhitrejši kolumbijski zvezdnik Bernal

Slovenski kolesar(Bahrain Victorious) je zaradi padca predčasno končal dirko po Italiji. V deveti etapi je hudo padel, ko ga je po zdrsu na spustu, kot kažejo posnetki, presenetila luknja na cestišču. Prevrnil se je in z glavo udaril ob tla.Slovenec, ki mu je pri trku počilo kolo, je bil vidno šokiran. Sprva so mu pripravili novo kolo, a se nanj ni mogel usesti. Kasneje so ga oskrbeli in ga na nosilih naložili v reševalno vozilo. Ves čas je bil pri zavesti.Šestindvajsetletni Mohorič je v mladinskih kategorijah osvojil naslova svetovnega prvaka (2012 in 2013), zmagal je na etapah dirke po Španiji in Italiji. Je eden najboljših kolesarjev v spustih, njegov »izum« je tudi poseben aerodinamični položaj, ko je sedel na okviru kolesa namesto na sedežu, to pa je od začetka aprila prepovedano.»Mateja smo odpeljali v najbližjo bolnišnico na dodatne preiskave. Zanesljivo govorimo o pretresu možganov, toda Matej je bil vseskozi pri zavesti. Govoril je tudi z mehanikom in našim športnim direktorjem in ju prosil, naj pokličeta njegovo dekle, torej se je spomnil tudi njene telefonske številke, kar me dodatno pomirja,« je klubski zdravnikpovedal za italijansko televizijo RAI.Etapo je dobil Kolumbijec(Ineos Grenadiers). Na vrhu smučarskega središča na Campo Felice je bil na zadnjem makadamskem odseku navkreber boljši od Italijanain Rusater prevzel rožnato majico vodilnega.V skupnem seštevku ima Kolumbijec 15 sekund naskoka pred Belgijcem(Deceuninck-Quick-Step), ki je etapo končal na četrtem mestu. Tretji je Vlasov (Astana-Premier Tech) z zaostankom 21 sekund. Ciccone (Trek-Segafredo) je četrti (+0:36). Razlike med favoriti so še naprej majhne, po treh dneh pa je rožnato majico slekel Madžar(Groupama-FDJ). Zdaj je v skupni razvrstitvi peti.