Jakobsen: Bal sem se, da bom umrl

Amsterdam - Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen, ki dobro okreva po hudi nesreči na dirki po Poljski, se je danes z javnim pismom prek svojega moštva Deceunincks Quickstep zahvalil poljskim zdravstvenim delavcem za hitro pomoč po padcu. Dodal je, da se je bal, da bo umrl, a se zdaj počuti dobro in upa, da bo popolnoma okreval.



Jakobsen se je na dirki po Poljski v ciljnem sprintu 5. avgusta v Katovicah ponesrečil, potem ko ga je v ograjo potisnil rojak Dylan Groenewegen, član Jumbo-Visme. Sprva so mu pomagali na Poljskem, kjer je na intenzivni enoti preživel en teden, zdaj okreva na Nizozemskem.



"Zdravniška ekipa na cilju etape v Katovicah mi je rešila življenje. Potem sem en teden preživel na intenzivni enoti bolnišnice v Sosnoviecu. Vsem sem izjemno hvaležen, da so mi pomagali. To je bilo zame težko obdobje, ko sem se bal, da ne bom preživel," je zapisal mladi Nizozemec.

Vračanje v normalo

"Korak za korakom se vračam v normalno življenje. Trenutno sem doma, rane se celijo, moram pa počivati zaradi pretresa možganov. Čaka me še nekaj operacij zaradi poškodb obraza," je sporočil kolesar.



Zahvalil se je tudi vsem, ki so mu želeli hitro okrevanje. "Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi poslali spodbudna sporočila. To mi daje dodatno moč. Počasi se vračam, boril se bom, da bo vse tako, kot je bilo," je še sporočil Jakobsen.