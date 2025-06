Joao Almeida: Na Touru bom pomagal Pogačarju

Za portugalskim kolesarjem Joaom Almeido je najboljša sezona doslej. Dobil je kar tri večdnevne preizkušnje svetovne serije in zdi se, da počasi postaja eden glavnih favoritov na največjih dirkah na svetu. Tudi na prihajajoči dirki po Franciji bi bil Almeida lahko zelo visoko, a očitno se je zadovoljil z vlogo pomočnika Tadeju Pogačarju.

Letos je z izvrstnimi predstavami dobil dirke po Baskiji, Romandiji in Švici, dodal pa jim je še šest etapnih zmag. Kljub morda življenjski formi pa Portugalčev fokus ostaja pri ekipi UAE Emirates. Dirka po Franciji se nevzdržno približuje, cilj pa ostaja enak – biti Pogačarjev zvesti oproda v najtežjih gorskih etapah: »Za zdaj je moj cilj na dirki po Franciji pomoč pri Pogačarjevi četrti skupni zmagi. Nimam nikakršnih rezultatskih pričakovanj, če pa jih bom imel, pa bodo ta vedno na drugem mestu.«

Kljub jasni nalogi pa Almeida, ki ni na tritedenski dirki še ni zmagal, vseeno vedno upa na nekaj prostih rok: »Stopničke v Parizu bi bile zelo dober rezultat. V sezoni, v kateri imam za seboj že veliko dirkalnih dni, bi bil rezultat med najboljšimi tremi odličen.«

Lani je bil na dirki po Franciji četrti, a je za tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) zaostal za slabih deset minut. »V gorah bom bolj v pomoč Pogačarju. Vse je odvisno od poteka dirke in od tega, kje mu bom moral pomagati. Prav zato menim, da nima smisla, da si nalagam kakšno rezultatsko breme,« dodaja Almeida.

Ob dejstvu, da ima v ekipi prvega zvezdnika svetovnega kolesarstva, pa bo lahko 26-letnik dirkal nekoliko bolj sproščeno. Dodaja, da bo zelo pomemben že prvi teden: »Začetnih nekaj etap je precej bolj ravninskih, kot smo navajeni. To je eden najslabših delov Toura, saj smo vsi še zelo sveži, motivirani in tudi nervozni, zato pogosto pride do padcev.«

»Mislim, da bo zelo pomemben prvi kronometer, kjer se bodo zagotovo ustvarile kar velike razlike, ki jih bo potrebno nadoknaditi v gorskih etapah, kjer bomo brez dvoma videli, kdo je letos najboljši,« pa Almeida še izpostavlja 33-kilometrsko vožnjo na čas v peti etapi. Nekaj razgibanih dni na severu Francije bomo videli že v prvem tednu, Pireneji pa pridejo na spored v zaključku drugega tedna.

Zmagovalca 112. dirke po Franciji bodo uradno potrdili alpski prelazi, ki tokrat na spored pridejo v zadnjem tednu. Tam gre pričakovati veliko slovenskih navijačev, ki bodo glasno navijali za naše kolesarje.