Kolesarskega kralja spet čaka pariški prestol

Na francoskih cestah se vedno lahko zgodi kaj nepričakovanega, vendar ni nobenega dvoma o tem, kdo se na start 5. julija v Lillu podaja kot prvi favorit za zmago. To je branilec lanske krone in svetovna številka ena Tadej Pogačar (UAE), ki se po izjemni sezoni 2024 zdi neustavljiv tudi letos.

Zmagovalca 112. dirke po Franciji bo odločil dvoboj titanov, Pogačarja in Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), so prepričane skoraj vse učene kolesarske glave na svetu. Razmišljanje je logično, slovenski in danski zvezdnik sta si med seboj razdelila zadnjih pet velikih pentelj.