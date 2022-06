Kdo lahko premaga Pogačarja in Majko?

Vse razen Pogačarjevega prevzema zelene majice z ramen klubskega kolega Rafala Majke bo presenečenje. Seveda, temu ni tako, kolesarska dirka je vedno nepredvidljiva in je vedno nehvaležno vnaprej določati zmagovalca.

Tretja etapa od Žalca do Celjskega gradu je dolga 144 kilometrov. Vsebuje 2104 višinskih metrov, kar jo uvršča med hribovite in ne gorske. Včerajšnja, druga etapa, je imela le dobrih 100 metrov manj višinske razlike, a so jo vsi uvrstili med šprinterske. Na koncu so se šprinterji res obračunali med sabo, razlika je v tem, kako so višinci na trasi razporejeni.

Današnja etapa kolesarja vodi čez klanec na Svetino in se zaključi na vrhu klanca pri Celjskem gradu. Lani smo prav na Svetini videli premoč Tadeja Pogačarja, ki je z napadom pokončal tekmece in se s solo vožnjo veselil zmage in zelene majice, na gradu.

Vprašanje je, ali danes lahko pričakujemo enak scenarij? Že v prvi etapi je Pogačar pokazal, da je izredno pripravljen, vendar odlična sta tudi Rafal Majka in Domen Novak. Več smo pričakovali od Jana Tratnika in Mateja Mohoriča, vendar kaže, da njuna forma še ni čisto prava. Nihče drug ne more ogroziti Pogačarjevega uspeha, seveda, v primeru, da srečno pride do cilja. Ekipa Bahrain Victorious bo naredila vse, da Pogi ne obleče zeleno majico in prav zato bo današnja etapa zelo zanimiva. Na kakšen način bodo Pogačarju ali Majki skušali preprečiti zmagoslavje. Športni direktor bahrajnovcev Gorazd Štangelj ne razkriva taktike, na cesti se bo videlo kaj se je skuhalo na strateškem sestanku pred etapo.

Matej Mohorič se zaveda, da je Tadej Pogačar na klancih nepremagljiv, zato svojo možnost vidi na spustih. Vemo, da je specialist brez konkurence na spustih, popularni Mohorič pa tudi ve, da Pogi zavoljo Toura si ne bo upal preveč tvegati na spustih. Vendar, tudi Moho bi rad prišel na Tour nepoškodovan. Ostali kolesarji bodo najbrž svojo priložnost iskali takoj po poku štartne pištole. Ubežniki bodo upali, da jih bodo ujeli čim bližje cilju, tisti najbolj pogumni pa bodo računali, da za glavnimi favoriti ne zaostanejo preveč že pred ciljnim vzponom na Celjski grad.

Pravkar pa je odjeknila vest, ki bo danes zelo otežila delo Tadeja Pogačarja.



Štirje leteči cilji in dva kategorizirana gorska. Zadnji klanček na Celjski grad ne sodi med kategorizirane klance. Klanec na Lipo je dolg 5 kilometrov, povprečen naklon je 6,8-odstoten. Klanec na Svetino je dolg 7,5 kilometra in ima 5,6-odstotno povprečno naklonino. Leteči cilji so v Šoštanju, Šmartnem ob Paki, na Vranskem in v Braslovčah.

3. etapa dirka po Sloveniji. FOTO: Tourofslovenia.si

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri