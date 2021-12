Kolesarja leta Tadej Pogačar in Eugenia Bujak

Tadej Pogačar in Eugenia Bujak sta kolesarja leta 2021. Na Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) so na Večeru zvezd 2021 podelili tudi nagradi za posebne dosežke, ki sta jih prejela olimpijski prvak Primož Roglič in Matej Mohorič. KZS pa je na prireditvi predstavila tudi nov logotip zveze. Pogačar je letos uspešno ubranil zmago na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu - Tour de France, temu pa dodal olimpijski bron iz Tokia ter številne druge pomembne zmage, tudi uspeh na dirki po Sloveniji.

»Po takšni sezoni bi lahko rekel, da je bila sanjska. Težko jo bo ponoviti, kaj šele nadgraditi. Nedvomno je bila ena najlepših, kar se jih da narediti,« je ob prejemu nagrade povedal Pogačar in priznal, da je bilo branjenje zmage na Touru težje, kot je bilo slaviti leto prej. »Res se je težko vrniti s številko 1 ter braniti zmago, a mi je uspelo in bil sem presrečen.« Med gorskimi kolesarji sta bila v letu 2021 najboljša Vid Peršak in Monika Hrastnik. Najboljša mlada kolesarja sta Nika Bobnar in Gal Glivar.

Nagrado za posebne dosežke sta prejela tudi Andrej Cimprič, ki je kar 11 let delal z mladimi reprezentancami, in Andrej Hauptman, selektor Slovenije med letoma 2017 in 2021. »Ta nagrada ni le moja. Pripada tudi tistim, ki so pomagali, da so fantje dosegli te rezultate. Zame je čast, da sem lahko bil del te zgodbe. Prepričan pa sem, da tudi v prihodnje izidi ne bodo izostali in da se bomo še pogosto veselili uspehov,« je pokomentiral Hauptman. Priznanje za doprinos h kolesarstvu sta prejela Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brdo ter Mitja Hernaus, nagradi za življenjsko delo pa Ljubo Skrt in Jože Majes.