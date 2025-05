Kranjski kolesarji že presegli bero minulih treh sezon skupaj

Kolesarji kranjske ekipe Factor Racing so na praznik dela dirkali v Avstriji, na sporedu je bila VN Predarlskega (14. GP Vorarlberg), ki sodi v koledar mednarodne kolesarske zveze (UCI 1.2).

Šele drugič v sezoni je zaradi bolezni za Kranjčane dirkal Jaka Marolt in bil del ubežne peterice, ki je bila na čelu večino dirke. Nato je 19 kilometrov pred ciljem Marolt napadel, se otresel tekmecev iz ubežne skupinice in do cilja ohranil prednost osmih sekund pred zasledovalci za že tretjo zmago Kranjčanov na kategoriziranih dirkah v sezoni 2025.

Factor Racing je tako že pri treh letošnjih zmagah, Paul Wright je postal novozelandski prvak in dobil tretjo etapo dirke Beograd – Banjaluka. Tako so Kranjčani že presegli uspehe preteklih treh sezon skupaj, zbrali so tudi 75 UCI točk, kar jih na lestvici mednarodne zveze trenutno uvršča na visoko 61. mesto.