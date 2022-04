Liege–Bastogne–Liege brez Tadeja Pogačarja

Primož Roglič 2020 in Tadej Pogačar 2021. To sta zadnja zmagovalca dirke Liege–Bastogne–Liege, s katero se bo jutri končala sezona spomladanskih klasik. Zadnjih dveh šampionov pa ne bo na štartu. Roglič je že pred časom nastop odpovedal zaradi poškodbe, ekipa UAE pa je Pogačarjevo odsotnost potrdila danes. Tretjo zaporedno slovensko zmago bosta kljub temu lovila Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Polanc (UAE).

Zaradi smrti v družini njegove zaročenke Urške Žigart je Pogačar v četrtek odpotoval v Slovenijo. Njegova ekipa UAE je sprva sporočila, da se bo v soboto vrnil v Belgijo in kljub temu nastopil na 254,7 km preizkušnji, vendar je pred kratkim najavila, da ga bo v sedmerici za dirko nadomestil Američan Brandon McNulty.

Pogačarjeva odsotnost bo na novo premešala karte na dirki, pred katero so ga stavnice štele kot prvega favorita, saj je lani zmagal, predlani pa zasedel 3. mesto, potem ko ga je v šprintu nepravilno oviral Julian Alaphilippe (Quick Step). Svetovni prvak je bil na 2. stavniškem mestu (zdaj se je pomaknil na vrh) in upa, da mu tokrat Slovenci ne bodo prekrižali načrtov. Leta 2020 ga je na ciljni črti prehitel Roglič, potem ko je Francoz že dvignil roke v znak zmagoslavja (kasneje so ga diskvalificirali in mu pripisali 5. mesto). Lani pa je bil od Alaphilippa v zaključku močnejši in bolj premeten Pogačar.

Mohorič pred Valverdejem

Prvi slovenski adut bo zdaj Mohorič, ki je zdaj drugi stavniški favorit. Ta status si je prislužil z marčno zmago na dirki Milano–Sanremo in 5. mestom minuli teden na Pariz–Roubaix, pa tudi z 10. in 4. mestom na zadnjih dveh izvedbah Stare dame (La Doyenne). Prerez njene trase mu sicer ne ustreza najbolj, saj je z 11 ardenskimi vzponi in več kot 4500 višinskimi metri bolj pisana na kožo hribolazcem.

Mednje sodi Pogačarjev moštveni kolega Polanc, ki naj bi sicer jutri imel vlogo pomočnika Marcu Hirschiju. Kakorkoli, kdor bo želel doseči vrhunski rezultat, bo moral prestati selekcijo na ključnih odsekih, 36 km pred ciljem na vzponu na La Redoute (2 km, 8,9 odstotka povprečni naklon) in nato še v zadnjem klancu Cote de la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11 odstotkov) 14 km pred ciljem.

Oči kolesarske javnosti bodo ob tem gotovo uprte tudi v Alejandra Valverdeja (Movistar). Španski veteran (tretji na stavniški lestvici), za katerega je to poslovilna sezona, bo v Liegeu lovil svojo peto zmago (z njo bi se izenačil z rekorderjem Eddyjem Merckxom) dan pred 42. rojstnim dnevom.