Mezgec in Tratnik zmoreta vse, a sta med najbolj podcenjenimi

Ko je Tao Geoghegan Hart leta 2020 presenetil z zmago na Giru, so se na Otoku nadejali, da so našli novega šampiona, ki bo nadaljeval prevlado britanskih kolesarjev in njihove velesile Ineosa. A tedaj se je že začela zlata slovenska doba s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu. Morda bi se jima as iz četrti Holloway na severu Londona večkrat postavil po robu, če si pri padcu na Giru 2023 ne bi zlomil kolka. Sledil je prestop k ekipi Lidl Trek in dolgo vračanje proti svetovnemu vrhu, ki pravzaprav še traja. Pomembna postaja na tej poti je tudi dirka po Sloveniji, na kateri se bori za zeleno majico.