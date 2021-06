Mezgecu nova priložnost na Touru

Dvaintridesetletni slovenski sprinter Luka Mezgec bo na 108. Touru, ki se bo začel v soboto v Brestu, pomagal Avstralcu Michaelu Matthewsu, za katerega bo to že šesta francoska pentlja. Mezgec bo najstarejši član ekipe Team BikeExchange na letošnjem Touru, glavni cilji moštva pa so etapne zmage, so zapisali pri ekipi.



Prva imena ekipe za Tour so že zmagovalca etap na dirki po Franciji Matthews in Britanec Simon Yates ter Kolumbijec Esteban Chaves, medtem ko bo 25-letni Avstralec Lucas Hamilton kot edini debitant v ekipi nabiral izkušnje v skupni razvrstitvi.



Mezgec, ki je lani ob prvencu na Touru dvakrat končal na zmagovalnem odru, bo tudi letos lahko izkoristil priložnost, če se mu bo ponudila.

