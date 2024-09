Mlada švicarska kolesarka podlegla poškodbam

Kolesarski svet je pretresla še ena tragična novica. Komaj 18-letna Muriel Furrer je zaradi poškodb glave, ki jih je utrpela med včerajšnjo dirko mladink, danes umrla v züriški univerzitetni bolnišnici, so sporočili iz Svetovne kolesarske zveze in organizacijskega komiteja 97. svetovnega prvenstva.

»S smrtjo Muriel Furrer mednarodna kolesarska skupnost izgublja kolesarko, pred katero je bila svetla prihodnost. 18-letna kolesarka je utrpela hud padec med včerajšnjo dirko mladink. Zaradi hudih poškodb glave so jo s helikopterjem v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Muriel Furrer je na žalost danes preminila,« so pri UCI zapisali v sporočilu za javnost, v katerem so ob 17. uri napovedali izredno novinarsko konferenco.

Za švicarsko kolesarstvo je to že druga velika tragedija v dobrem letu dni, saj je junija lani po padcu v 5. etapi dirke po Švici umrl 26-letni član ekipe Bahrain Victorious Gino Mäder.