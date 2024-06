Na kronometru več kot 300 kolesarjev

Danes se bodo v okviru 43. Maratona Franja BTC City, ki bo v prestopnici in njeni okolici potekal vse do nedelje, na pot podali prvi kolesarji. Tekmovali bodo v vožnji na kronometer, ki bo potekal od nakupovalnega središča BTC v Ljubljani do Domžal in nazaj. Skupna dolžina kronometra znaša 21,2 kilometra, začne pa se ob 16. uri. Krajši kronometer je dolg 11 kilometrov.

Kronometer velja za državno prvenstvo za rekreativne kategorije ženske, amater in master, pravico do nastopa pa imajo izključno tekmovalci, ki so državljani Republike Slovenije z veljavno tekmovalno licenco za leto 2024. Velja tudi kot kvalifikacija za uvrstitev na finalno dirko svetovnega prvenstva v kronometru za rekreativne kolesarje UCI, pravico do nastopa pa imajo vsi, ki plačajo startnino in imajo ustrezno rekreativno licenco. Velja tudi kot kronometer za mlajše mladince in mladinke (11 kilometrov) ter starejše mladince in mladinke (21,2 kilometra).

Kronometra se je leta 2019 udeležil tudi Matej Mohorič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Start kronometra bo na Ameriški aveniji pred Kristalno palačo, nato bodo kolesarji zavili desno na Šmartinsko cesto ter kolesarili do križišča s Snebersko in Zadobrovško cesto. Na semaforju bo kronometer zavil levo proti Šentjakobu in nadaljeval naravnost skozi Podgorico, Dragomelj, do Domžal, kjer bo obrat na Ljubljanski cesti in po isti trasi nazaj v BTC City. V času tekmovanja bo do 21. ure veljala popolna zapora prometa.