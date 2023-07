Bilbau velika zmaga za Gina Mäderja in Španijo

V nadaljevanju preberite:

Na Touru ni lahkih dni. To je potrdila 10. etapa, na kateri so kolesarji zaman upali, da bodo imeli po prvem dnevu premora na dirki še dan aktivnega počitka. V hudi pripeki in ostrem tempu je moral noge dodobra pretegniti tudi Tadej Pogačar (UAE), ki se je v uvodnih kilometrih znašel v ubežni kombinaciji. A naposled je v karavani zavladal ustaljeni red. Odpeljali so se manj nevarni ubežniki, čustveno zmago pa je slavil Pello Bilbao (Bahrain Victorious).