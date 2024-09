Hoče ali noče, danes bo rdeča majica Rogličeva

Gorska 19. etapa od Logrona do Altade Moncalvilla je dolga 173 kilometrov. Na etapi sta samo dva klanca. Prvi je na vrsti Puerto de Pradilla, do katerega pridejo po nekaj manjših, nekategoriziranih vzponih in po dolgi lažni ravnini. Zadnjih pet kilometrov klanca ima 5,1-odstoten povprečni naklon. Klanec sodi v tretjo kategorijo.

Po dolgem spustu pridejo v Santo Domingo de la Calzada ob reki Oja. Cesta se nato rahlo dvigne in sledi še en blag spust, preden se začne še ena lažna ravnina.

Kolesarji nato dosežejo vznožje vzpona na Alto de Moncalvillo, kjer se začne končni obračun. 8,3-kilometrski vzpon z 9,2-odstotnim povprečjem postreže z nekaj zelo strmimi odseki v drugi polovici.

Pred štirimi leti je bila na La Vuelti podobna etapa. Takratna trasa je bila sicer nekoliko drugačna, a ciljni vzpon je bil enak. Dirka se je spremenila v izjemen dvoboj med Primožem Rogličem in Richardom Carapazom, kjer je Slovenec slavil etapno zmago, Carapaz pa je zadržal rdečo majico vodilnega.

Danes bosta spet v glavnih vlogah Roglič in Carapaz. Slednji se bo moral spet bolj truditi, vendar tokrat ne, da obrani rdečo majico, ampak da jo obleče. Prav tako Roglič, ki bo danes zagotovo, hotel ali ne, oblekel rdečo majico, kajti Ben O'Connor je že včeraj pokazal, da je preutrujen za še dve izredno zahtevni gorski etapi.

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri