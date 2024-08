Adrenalinski spust za Rogliča pred napadom na rdečo majico

Kolesarski narobe svet, bi lahko zapisali o razpletu 14. etape Vuelte. Po spustu z vzpona 1. kategorije je preizkušnjo s skoraj 2.900 višinskimi metri v šprintu glavnine v dvoboju z Woutom van Aertom (Visma Lease a Bike) dobil Kaden Groves (Alpecin Deceuninck). Za favorite v boju za rdečo majico je bil to miren dan, le Primožu Rogliču (Red Bull Bora Hansgrohe) je po telesu steklo nekaj več adrenalina, ko je moral zaradi počene zadnje gume v zaključku tekmece loviti na izposojenem kolesu.

Dolg, vendar položen vzpon na prelaz Leitariegos (22,8 km, 4.5 %) ni obetal novega Rogličevega napada na vse manjše vodstvo Bena O'Connorja (Decathlon Ag2r) v skupnem seštevku, vendar je bilo na papirju še manj možnosti, da bi se edina 200-kilometrska etapa 79. Vuelte razpletla s šprintom. Trasa je bila kot naročena za ubežnike, vendar so imeli v van Aertovi ekipi Visma Lease a Bike drugačne načrte.

Nizozemska zasedba, ki je lani dobila vse tri tritedenske dirke, letos pa, kot vse kaže, ne bo nobene, je mišice pokazala pri več kot 100 km dolgem nadziranju karavane in narekovanju tempa v lovu na ubežniki dneva. Kot zadnji se je malo pod vrhom zadnjega vzpona v usodo vdal Jhonatan Narvaez (Ineos) in kazalo je, da je vse nared za van Aertovo četrto etapno zmago. Belgijski zvezdnik, ki vodi v točkovanjih za zeleno majico najboljšega šprinterja in za pikčasto majico kralja gora, je brez boja dobil tudi gorski cilj.

Precej več konkurence je imel, ko je šlo v dolini za etapno zmago. Tempo Visme Lease a Bike v klanec je bil dovolj oster, da je strl ubežnike, ne pa tudi Grovesa, čeprav velja za čistokrvnega šprinterja. Ko se je čez prelaz prebil z najboljšimi, so v njegovem moštvu zaslutili veliko priložnost ter na ravninskih zadnjih kilometrih sestavili šprinterski vlak, iz katerega je Groves skočil 200 m pred ciljem. Ravno pravi čas, van Aert ga je za nekaj trenutkov sicer prehitel, a je Avstralec zmogel še en pospešek, ki mu je prinesel drugo etapno zmago na letošnji Vuelti.

Van Aert je bil kajpak razočaran, ker izjemnega dela svoje ekipe ni okronal z novo etapno zmago. Tudi njegova prednost pred Grovesom v zeleni majici se je nekoliko zmanjšala, vendar je še dovolj izdatna, da ni bojazni, da bi jo izgubil pred ciljem 8. septembra v Madridu.

Bitka na asturijskem velikanu

Zato pa ni pričakovati, da jo bo tam še nosil O'Connor, ki si je po pobegu v 6. etapi prikolesaril 4:51 prednosti pred Rogličem. Ta se je po podvigu zasavskega orla v 13. etapi zmanjšala na le še 1:21 in na srečo je danes ostalo pri tem. Rogliču je namreč na spustu dobrih 14 km pred ciljem počila zadnja guma. Da ne bi preveč zaostal za tekmeci, mu je svoje kolo odstopil moštveni kolega Dani Martinez. Ker je 172 cm visoki Kolumbijec 5 cm nižji od slovenskega zvezdnika, mu izposojeno kolo ni povsem ustrezalo, a je bil dovolj hiter, da je v zavetrju svojih pomočnikov glavnino ujel 5 km pred ciljem.

Tako je bila edina posledica težave s kolesom nekoliko bolj adrenalinski spust, pri katerem Roglič ni porabil nič odvečne moči, ki mu bo še kako prav prišla jutri. Na vrsti je 15. etapa, v kateri gotovo ne bo šprinta. V 143 km bodo morali kolesarji premagati 3.804 višinskih metrov, najzahtevnejši izziv pa bo ciljni vzpon na Cuitu Negru. To je 18,9 km dolg vzpon ekstra kategorije s povprečnim naklonom 7,4 odstotka in izjemno strmim zaključkom – zadnji trije kilometri se vzpenjajo s povprečno 13-odstotnim naklonom, ki na najbolj strmem odseku doseže 24 odstotkov.

Pred bitko na asturijskem velikanu je glavno vprašanje v karavani Vuelte, ali bo to že dan, ko bo Roglič spet oblekel rdečo majico.

