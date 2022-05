Novak utrl pot do krstne zmage Kolumbijca

Kolesarji ekipe Bahrain Victorius so imeli glavno vlogo v 17., gorski etapi dirke po Italiji. Njihov tekmovalec, 22-letni Kolumbijec Santiago Buitrago, se je še drugi dan zapovrstjo podal v ubežno skupino, potem ko je v torek zasedel drugo mesto, pa je imel tokrat na zadnjem vzponu največ moči in zabeležil svojo prvo zmago na najvišji ravni.

Na cilju 168 kilometrov dolge etape s tremi gorskimi cilji, dvema prve kategorije, od Ponte di Legna do Lavaroneja je imel 35 sekund prednosti pred nizozemskim vrstnikom ekipe Jumbo Visme Gijsom Leemreizejem in dve minuti in 28 sekund pred Čehom Janom Hirtom.

Buitrago pa še zdaleč ni bil edini član ekipe Bahraina, ki je opozoril nase. Eden junakov ekipe je bil tudi Domen Novak, ki je bil z narekovanjem ritma na vzponih najbolj zaslužen, da se je razbila glavnina in nastala skupina favoritov, v kateri sta bila tudi njegova moštvena kolega Mikel Landa, ki se bori za najvišja mesta v skupnem seštevku, in Wout Poels.

Santiago Buitrago je bil najmočnejši na zadnjem vzponu. FOTO: Luca Bettini/AFP

A največ, kar sta lahko kolesarja Bahrain-Vicotorius storila na zadnjem vzponu, je bilo, da sta se znebila portugalskega kolesarja ekipe UAE Emirates Joaa Almeide, odpora vodilnih na dirki Ekvadorca Richarda Carapaza in Avstralca Jaija Hindleyja pa nista zlomila.

Še več, slednja sta v zadnjih metrih pospešila, v skupnem seštevku še povečala prednost, Landi pa ostaja v uteho, da se je prebil na tretje mesto. Zdaj za vodilnim Carapazom zaostaja minuto in pet sekund, zaostanek Hindleyja za olimpijskim prvakom pa ostaja tri sekunde. Almeidin zaostanek na četrtem mestu zdaj že znaša minuto in 54 sekund.

Izidi 17. etape:

1. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain Victorious) 04:27:41

2. Gijs Leemreize (Niz/Jumbo-Visma) + 0:35

3. Jan Hirt (Češ/Intermarche-Wanty-Gobert) 2:28 4. Hugh Carthy (Vbr/EF Education-EasyPost) isti čas

5. Richard Carapaz Ekv/Ineos Grenadiers) 2:53

45. Domen Novak (Sl/Bahrain Victorious) 14:49

Skupno:

1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 68:49:06

2. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) + 0:03

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 0:44

4. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 0:59

5. Vincenzo Nibali (Ita/Astana Qazaqstan) 3:40

44. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 2:03:28