Pogačarjev šef na trnih: O prvem tednu raje sploh ne razmišljam

Zgolj pogled na profile etap letošnje dirke po Franciji ne razkrije prave slike. Za kandidate za skupno zmago se bo Tour zares začel v drugem tednu, najprej pa bo potrebno preživeti peklenski prvi teden na severu Francije, kjer bo na ozkih cestah zagotovo prišlo do kaosa.

»Letos bomo končno dočakali pravi dvoboj med Tadejem in Vingegaardom, oba v pripravah na Tour nista imela nobenih težav in to bo najbolj pomemben element. Lahko smo zadovoljni z doslej opravljenim, a Tour je Tour, zmagaš ga 27. julija in nič prej,« ostaja previden španski vodja športnega dela Emiratov Joxean Fernandez Matxin.

Pogačar je zadnje priprave z ekipo opravil na Isoli 2000. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V pogovoru za cyclingnews se je dotaknil tudi zahtevnega prvega tedna dirke, ki skriva veliko pasti: »Nobene od njiju ne bo želel v prvem tednu nič izgubiti, čeprav je pred nami nekaj zelo zahtevnih etap. Druga etapa do Boulogona bo napeta, o tretji do Dunkerqua raje sploh ne razmišljam, to bo pekel. V Rouenu in Normandiji prav tako, in potem je tu Mur de Bretagne, vsi vemo, kako napeto je v glavnini pred takšnimi zaključki. Če izvzamemo kronometer, nas za začetek čaka devet etap, ko bo napetost ves čas blizu vrelišča.«

Ko so strasti razgrete, je zelo dobrodošlo, če tvoj kapetan ostane miren – in dobro obvlada vožnjo s kolesom. Pri Pogačarju glede tega ni dvoma, Matxin pa izpostavlja še eno prednost Slovenca: »Ni šampion, je vodja. Šampion zmaguje zase, vodja pa vedno razmišlja tudi o ljudeh okrog sebe. In to Tadeja dela posebnega, zato mu kolesarji sledijo in zato tekmovalci najvišje ravni z veseljem pristanejo na to, da mu pomagajo.«

Ekipa UAE Emirates je ta vikend končala zadnje višinske priprave, zdaj je na vrsti regeneracija pred potjo v Lille, kjer se bo v soboto začelo zares. Glede na besede Matxina gre za zadnje zatišje pred neurjem, ki sledi.