Po garanju in drami za konec Primož na vrhu

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagovalec skupnega seštevka 76. kriterija Dauphine. V zadnji, gorski etapi od Thonesa do Plateau des Glieresa (160,6 km) sicer ni bil prepričljiv, a je storil dovolj, da je po letu 2022 drugič v karieri osvojil najbolj prestižno pripravljalno preizkušnjo pred dirko po Franciji.

Roglič (Bora-Hansgrohe) je svoj števec zmag s skupnim slavjem pomaknil na 84. Na letošnjem kriteriju je dobil dve etapi, skupno pa je to sezono zbral štiri zmage. V karieri ima zdaj 21 zmag na večdnevnih dirkah. Kar deset jih je zbral na največjih sedmih enotedenskih preizkušnjah. S tem v hrbet gleda le Ircu Seanu Kellyju (14).

Za 34-letnega Kisovčana se sicer zadnji test pred Tourom ni odvil ravno popolno. Dvakrat je namreč padel in predvsem ob drugem padcu tožil nad bolečinami v rami, ki so mu jo lani operirali. Vseeno so bile noge večinoma prave, kot je dejal po zmagi v petkovi gorski etapi.

Kisovčan je takole drvel proti ciljni črti. FOTO: Thomas Samson/AFP

Nato je slovenski as dobil še sobotno zahtevno gorsko etapo, v kronometru sredi tedna je bil tretji, v drugi etapi pa v gosti megli drugi. Skupna zmaga izkušenega Zasavca je bila kljub manjši krizi v današnji etapi prva na večdnevnih dirkah v barvah nemškega delodajalca.

V dramatičnem razpletu današnje etape se mu je na vsega osem sekund približal Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), tretje mesto je pripadlo Kanadčanu Dereku Geeju (Israel-Premier Tech) z zaostankom 36 sekund.

Današnjo zadnjo etapo s ciljnim vzponom na Plateau des Glieres (9,3 km/7,3 %) je sicer dobil Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) pred Jorgensonom. Tretji je bil Gee (+0:15), Roglič pa je ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 48 sekund.