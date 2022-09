Po treh letih brez slovenskega zmagoslavja na Vuelti

Sedem iberskih mest je v osemdesetletni zgodovini gostilo zaključek Vuelte in po lanskem finišu v Santiagu de Composteli v Galiciji na severozahodu države je zastor nad eno izmed treh največjih kolesarskih dirk, kakor je običajno, danes ponovno padel v Madridu. In vendar za razliko od zadnjih treh španskih pentelj tokrat ni bilo v ospredju slovenskih kolesarjev. Letošnji veliki zmagovalec je Belgijec Remco Evenepoel, ki sta ga na odru spremljala domačina Enric Mas in komaj 19-letni Juan Ayuso. Po odstopu Primoža Rogliča je bil naš najboljši kolesar Jan Polanc na 12. mestu. Z zadnjo, 21. etapo, je sicer najhitreje opravil Kolumbijec Juan Sebastián Molano (UAE).