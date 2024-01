Pogačar bo prednost pred tekmeci iskal tudi z umetno inteligenco

V športnem svetu vse bolj posegajo na področje umetne inteligence in iščejo načine, kako bi z uporabo UI prišli do primerjalne prednosti pred tekmeci. V ekipi UAE Emirates, za katero dirkata tudi Tadej Pogačar in Domen Novak, v razvojni ekipi pa še Gal Glivar in Anže Ravbar, bodo z umetno inteligenco poskusili odkriti morebitne pomanjkljivosti na področju treninga.

»Imamo veliko znanja in splošno razumevanje, kaj pri določenih kolesarjih prinaša rezultate, kaj je na treningih dobro in kaj ne deluje. A če veliko količino podatkov analiziramo s pomočjo umetne inteligence, bomo morda dobili kakšen nov uvid, morda se bo pokazala kakšna posebnost, s katero bomo v prihodnje lahko treninge dvignili na višjo raven. Velike količine podatkov lahko razkrijejo nove vzorce, lahko pa tudi ne pokažejo nič novega, a če ne poizkusimo, ne moremo vedeti,« odločitev za sodelovanje s partnerjem na področju UI pojasnjuje Jeroen Swart, koordinator na področju treninga kolesarjev pri ekipi UAE Emirates.

Pogačar bo sezono začel šele začetek marca na klasiki Strade Bianche, Novak pa precej prej, nastopil naj bi že 24. januarja na eni od klasik na Majorki.