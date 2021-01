Pogačar bo sezono začel na dirki po ZAE

Ganna prvi favorit kronometra



Predstavitev trase dirke po ZAE

Organizatorji prve letošnje preizkušnje svetovne serije kolesarstva so v sredo objavili traso dirke po Združenih arabskih emiratih. Na njej bo na sporedu tudi ravninska vožnja na čas, ko bo prvič po lanskem obračunu z rojakomna kronometrsko kolo sedel tudi zmagovalec dirke po Franciji22-letni kolesarski zvezdnik bo sezono 2021 skupaj z novima moštvenima kolegoma, Poljakomin Švicarjem, začel ravno v ZAE, kot je njegovo moštvo UAE Team Emirates objavilo pred tednom dni.Na dirki so za zdaj nastop potrdili lanski zmagovalec Britanec(Ineos Grenadiers), njegov rojak(Israel Start-up Nation), Američan(Jumbo-Visma) in Kolumbijec(EF Education-Nippo).Letošnja dirka bo v primerjavi s prvima izdajama po združitvi preizkušenj po Dubaju in Abu Dabiju nekoliko drugačna, saj se bodo kolesarji spopadli s posamičnim kronometrom v drugi etapi.Ta bo dolg 13 kilometrov in bo pred dnevoma z gorskim ciljem v tretji in peti etapi postregel s prvimi razlikami med favoriti za rdečo majico oziroma končno zmago. Prvi favorit v drugi etapi bo zagotovo Italijan(Ineos Grenadiers), svetovni prvak v tej disciplini, veliko oči pa bo uprtih tudi v Pogačarja.Kolesar s Klanca pri Komendi bo namreč prvič tekmovalno sedel na kronometrsko kolo ravno na predzadnji dan Toura, ko je v neposrednem obračunu z Rogličem za rumeno majico vodilnega do vrha vzpona na La Planche des Belles Filles pometel z vso konkurenco.Dirka po ZAE, v skupni dolžini meri 1041 kilometrov, se bo začela 21. februarja in predstavlja uradni začetek sezone v svetovni seriji kolesarstva, potem ko so prve preizkušnje v Avstraliji zaradi pandemije novega koronavirusa odpadle.